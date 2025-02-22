經濟警鈴大響引爆美國公債避險買盤 投資人爭相鎖住高殖利率

美國經濟壞消息頻傳觸發警鈴大響，美股和油價大跌，資金爭先恐後遁入債市避險，買盤急湧激勵各天期美國公債價格21日全面大漲，基準的10年期殖利率一度重摔10個基點。分析師指出，經濟轉壞可能強化聯準會（Fed）降息展望，也促使交易員趁機鎖住高殖利率。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率21日（周五）摔落7.2個基點至4.192%，寫下1月27日來最大單日降幅紀錄，全周殖利率共滑落6.6個基點，連續第二周走下坡。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

基準的10年期公債殖利率同步墜落8個基點至4.419%，觸及去年12月中來最低點，且單日降幅為2月13日來最深；下午盤一度暴跌10個基點，與美股猛烈的跌勢相呼應。一周來殖利率下滑5.7個基點，過去六周來有五周周線走低。

同時，30年期殖利率滑落7個基點至4.667%，一周來跌掉2.9個基點。

經濟利空引爆債券避險買盤

一連串數據出籠加深美國經濟惡化顧慮，股市賣壓變本加厲，促使資金湧入債市避風港。

首先是標普全球發布的美國採購經理人指數（PMI）初值拉警報。2月綜合PMI指數從1月的52.7墜落50.4，是17個月來最低。更令人驚愕的是，服務業PMI指數竟掉到49.7，遠低於經濟學家預期，而且跌破象徵景氣榮枯界線的50，顯示陷入景氣萎縮。

標普全球首席經濟學家威廉森說：「年初時美國企業的樂觀情緒已煙消雲散，取而代之的是一幅摻雜不確定性升高、景氣停滯和物價上漲的黯淡前景。」他指出，整份PMI報告顯示企業信心已從年初所見的數年高峰猛墜，下探新冠肺炎疫情爆發後的低點。

悲觀情緒從企業蔓延至消費大眾。密西根大學2月消費者信心指數降幅也比預期大，且消費者對未來一年的通膨預期竄升，凸顯美國消費者唯恐關稅推升通膨的風暴山雨欲來。

美國總統川普已宣布對進口鋼、鋁徵收25%關稅，3月生效。本周他又表示，擬對汽車、半導體和藥品課徵25%以上的新關稅。目前為止，川普已對中國大陸進口產品加徵10%關稅，並宣布（但目前暫緩）對加拿大和墨西哥另徵25%關稅，

零售巨人沃爾瑪（Walmart）周四發布的財測不如預期，使投資人愈來愈擔心消費者支出由盛轉衰。FWDBONDS首席經濟學家魯奇說：「倘若消費者擔心物價高漲而裹足不前，美國經濟可能急轉直下。」

交易員搶進長債、鎖住高殖利率

Interactive Brokers資深經濟學家托瑞斯說：「新一輪數據反映經濟減緩，正打擊股市，並造成各天期債券的殖利率曲線進一步呈現牛平（bull-flatten）走勢。更具體來說，投資人正擁抱美國長期公債，因為這個周期所見最強的經濟數據已成過去式，給交易員動機趁殖利率轉跌前鎖住高利率。」

利率期貨價格顯示，交易員預測今年Fed可能多次降息，5月再降1碼（0.25個百分點）的機率約28%，比周四收盤時的16%明顯升高。交易員也認為，Fed今年首次降利率時點可能往前挪，從原先市場預期的9月提前到7月。

除了經濟利空消息影響外，Brandywine全球資產管理公司經理人麥肯泰另指出，美國公債這波漲勢也可能反映兩個因素：1.政府效率部（DOGE）大砍支出對美國經濟的衝擊也許出乎預料；2.美股大跌牽動金融情勢緊縮。

鑒於情勢驟變，ING研究主管賈維調降對美國10年期公債殖利率的年終預測，從原估的5.5%下修至5.0%。他指出，DOGE大砍公共支出、財長貝森特把焦點擺在降低公債殖利率，以及銀行業監管若放寬可能助長公債買氣，都可能導致殖利率下滑。

Laffer Tengler投資公司固定收益主管安德森說，密大消費者信心報告證明川普2.0政策可能已開始衝擊經濟，今後金融市場波動可能加劇。他說：「市場要的是明確的方向，局勢愈是混沌不明，市場波動愈會增加。」在這種緊張氛圍下，美國公債這類避險資產的買盤可望有增無減。