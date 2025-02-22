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搶搭AI投資熱潮！超微要賣伺服器廠 傳台灣4公司有意收購

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
ZT Systems坐落於德州的製造廠。圖／美聯社
ZT Systems坐落於德州的製造廠。圖／美聯社

彭博資訊引述知情人士說法報導，超微（AMD）有意賣出去年甫同意收購的資料中心製造廠，正與一群台灣公司洽談中，包括仁寶電腦、英業達、和碩、緯創在內，都已表示收購意願。

知情人士說，超微想轉售的資產價值介於30億美元與40億美元之間，最快可能在第2季宣布這筆交易。超微目前仍在評估中，最終未必會敲定協議。

超微、仁寶、英業達、和碩和緯創發言人對此都不予置評。

去年月8月超微以49億美元收購ZT Systems，接收了這些資料中心製造廠。之前，ZT是英業達人工智慧（AI）伺服器的長期合作夥伴。超微去年䵣表示，將脫售製造業務，以免與戴爾、慧與科技（HPE）等客戶競爭。

彭博經濟學家先前估計，超微這個製造部門可能賣到15億至30億美元。被超微併購的前一年，該伺服器製造事業全年營收約100億美元。

對潛在買家而言，這是搶得伺服器製造設施、搭上AI投資熱潮的機會。部分廠房坐落於新澤西州和德州，顯得更有吸引力，因為更有希望避免川普2.0關稅和其他促使科技製造廠遷回美國的措施。

仁寶 川普 美國 英業達 超微

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