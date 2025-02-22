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庫克群島與中國簽協議 合作探勘研究海底礦藏

中央社／ 威靈頓22日綜合外電報導

南太平洋的庫克群島今天表示，已與中國簽訂5年協議，要合作探勘研究庫克群島的海底礦藏。中國在太平洋日益增長的外交、經濟和軍事影響力令紐西蘭美國、澳洲等盟友不安。

法新社報導，協議副本顯示內容涵蓋兩國在「海底礦藏資源的探勘與研究」方面的合作。

這段夥伴關係將由一個聯合委員會監督，合作內容還包括與海底礦藏相關的訓練與技術轉移、後勤支援及深海生態系統研究。

庫克群島政府指出，本月14日與中國簽署這份諒解備忘錄，並未涉及任何給予探勘或開採許可的協議。

庫克群島是一個小型自治國家，與紐西蘭維持「自由聯合」關係。紐西蘭政府向這個前屬地提供預算支持，並在外交與國防事務上提供協助。島上約1萬7000人口皆持有紐西蘭公民身分。

庫克群島總理布朗（Mark Brown）指出，他本月赴中國進行國是訪問，期間簽署一項更廣泛的夥伴關係協定，內容涵蓋兩國在貿易、投資及海底礦藏領域的合作。

布朗透過聲明表示：「我們的海底礦藏領域依舊受到嚴格的規管監督，確保所有決定都在公開透明情況下做出，且符合庫克群島及其人民的最佳利益。」

紐西蘭政府則指責庫克群島在與中國達成更廣泛夥伴關係協議的過程中缺乏諮詢與透明度，要求查看布朗訪中期間簽署的所有協議。

紐西蘭 美國 關係

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