台積電點亮熊本 高麗菜田變身旅宿業新藍海

台積電在熊本縣菊陽町設廠，吸引大批供應鏈進駐，台灣DoMo連鎖旅宿集團董事長李奇嶽比喻，就像30年前的台灣竹北，科技大廠磁吸效應發威，「人流來了，飯店、餐飲業也搶進投資」，菊陽町周遭的高麗菜田搖身一變，成了旅宿業的新藍海。

台積電赴日設廠，插旗日本熊本縣菊陽町的第一座廠去年底已開始量產，預定今年首季動工的第二座廠，將依計畫持續推動。台日科技大廠相繼進駐菊陽町，公部門加速興建基礎設施之外，熊本廠區附近也見到許多飯店、住宅大樓興建，地價上漲率高居全日本最高水準。

一名日本政府國土交通省官員說，「在日本，只有熊本彷彿重現過去昭和年代的經濟高度成長期」。

根據日本觀光廳數據顯示，2024年前9月共有101.8萬名外國旅客投宿熊本縣，改寫2018年創下的新高紀錄，其中，台灣以29.8萬人居各國之冠，主因就是台積電在菊陽町設廠，往來台灣、熊本的定期航班增加。

台積電磁吸效應發威 台日飯店業爭相投資

「菊陽町絕對是因為台積電而翻身，原本周遭都是高麗菜田，隨著台積電插旗設廠，吸引大批供應鏈、承包商進駐」，台灣DoMo集團董事長李奇嶽對中央社記者比喻，菊陽町就像30年前的台灣竹北，台積電設廠的磁吸效應，正快速吸納各項投資，「人流來了，生活資源服務需求也大增，帶動飯店、餐飲業搶進投資」。

看準台積電帶動的龐大商務旅遊需求，台灣DoMo集團（7622）獲台灣資深觀光業者投資，在2023年就啟動布局，以30億日圓、約新台幣6.5億元，在鄰近台積電熊本廠車程約12分鐘興建的酒店式公寓「FormosaHills DoMo熊本館」，預計今年3月落成，經後續裝潢、申請執照後，最快年中正式營業。

國內餐飲業者看好台積電帶動的商機，經營「晶宴」等婚宴場所的御嵿國際董事長孫正強宣布，2025年起跨國經營觸角的第一步鎖定日本，與日本出雲総業簽約，共同於熊本縣菊陽町打造九州地區首座日台複合式宴會館，地點緊鄰台積電JASM熊本工廠，盼就近服務台日廠商的商務宴會與社交服務需求。

孫正強預估，「日台会館」在上半年就可見到營收貢獻挹注，目標3年內海外營收占集團整體比例2成以上。

旅宿業搶灘熊本藍海 台灣業者能否乘風破浪

不過，攤開台積電熊本廠地圖，周遭已有3、4家飯店，包括Route Inn、Candeo Hotels等日本連鎖旅館集團所屬，而在日本及海外約有300家飯店的東橫Inn連鎖飯店集團，也將在台積電熊本廠附近興建縣內第6家飯店，預計今年春天完工。

日本的觀光、餐旅服務業發達，當地連鎖飯店集團與餐飲業者，同樣看準台積電廠激勵的商務差旅需求而布局，外界不禁好奇，台灣業者有何勝算。

「目前當地旅宿量供應量遠遠不夠，至少未來3到5年，都會是供不應求的藍海市場」，李奇嶽表示，從熊本市開車到台積電熊本廠，導航顯示50分鐘，如遇塞車可能近2個鐘頭，政府短期內也無法將道路立即拓寬；首先，量體不足就能讓新進業者雨露均霑。

他進一步說，目前當地旅宿業都是傳統商務型飯店，或是家庭式民宿、度假別墅，以DoMo熊本館為例，目標客源80%為台灣商務旅客，除了由台灣服務人員接待溝通無礙之外，酒店式公寓多房一廳的格局，更適合商務團體旅客，也提供機場接送、酒店櫃台租車、洗衣服、列印、會議廳等服務，精準滿足商務差旅需求，看好未來平均住房率都能在70%以上。

然而，觀光業者分析，目前當地商務旅遊需求暢旺，旅宿業、商務宴會廳供不應求，一般民生與觀光剛性需求相對不成熟，無法吸引台灣餐飲連鎖品牌進駐，「短期內要在菊陽町看到台灣品牌林立，如同台灣村的景象，可能還不容易」。

跟著台積電打天下，看似是一套成功的商業模式，但業者坦言，目前台積電日本熊本廠生產進度較快，地理位置、文化習慣都與台灣較為鄰近，要跟著台積電去美國鳳凰城、德國德勒斯登投資，未來也有機會，但由於美國和德國廠建廠進度比熊本慢，還沒有挹注生活資源服務需求，旅宿業者抱持保守觀望態度。