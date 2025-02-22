美國禽流感和氣候影響 巴西雞蛋價格飆升

巴西肉類價格連續上漲，使得雞蛋成為許多家庭的替代品。但最近受到氣候和美國禽流感影響，雞蛋價格飆升，加上復活節前的四旬齋期將近，預計雞蛋價格將繼續上漲。

據巴西超市協會（Abras）指出，今年1月份以來，包括米、油、鹽、蛋等基本食物籃的雞蛋價格上漲了0.78%，最近幾天，一些州的零售雞蛋平均價格已達每盒30個雞蛋巴西幣40元（約新台幣229元）。

根據巴西聖保羅大學應用經濟高級研究中心（Cepea/ESALQ/USP）的數據，1月20日，扣除通貨膨脹後的白蛋、紅蛋或土雞蛋平均價格，分別較2024年同期實際上漲34.13%和42.8%。

專家指出，雞蛋價格乃受到影響供需的結構性和週期性因素共同驅動。自2024年年中以來，肉類（尤其是牛肉）價格連續上漲對包括雞蛋在內的其他蛋白質來源產生連鎖反應。

巴西肉類價格上漲主因是內需增加、國內生產毛額（GDP）和巴西人收入成長，以及巴西幣貶值，使得農產品在國外市場更具競爭力。

受到美國的推波助瀾，巴西肉類出口升溫，國內市場肉類供應減少，給價格帶來壓力，導致消費者尋找雞蛋等更實惠的蛋白質替代品。

雞蛋生產商指出，近幾個月來，除了高需求的影響外，氣候和健康因素也開始限制供應，酷熱降低巴西農場生產力，影響雞蛋生產並增加成本，加劇通貨膨脹。

與此同時，美國爆發的禽流感導致2024年至2025年1月期間撲殺了4000多萬隻家禽，減少全球供應，美國大幅增加進口巴西雞蛋，進一步給巴西雞蛋價格帶來更大壓力。

巴西投資分析師薩迪亞（Beto Saadia）指出，影響雞蛋價格波動的因素在短期內應會持續存在，因為產量的恢復取決於巴西天氣狀況正常化和國際市場對禽流感的控制。

巴西經濟學家維爾（Sergio Vale）認為，雞蛋價格仍需要時間調整，嘉年華狂歡節結束後為期40天的四旬齋期，有利雞蛋價格繼續上漲，預計4月中旬復活節結束後，雞蛋價格才會恢復正常。