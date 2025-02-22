日銀喊干預債市 日圓重貶

日本1月通膨率兩年來首度衝上4%，加深日本銀行（央行）的升息預期，日圓21日一度續升0.2%，但之後日本財金首長分別對高漲的日債殖利率發出警告，日銀暗示準備干預債市以抑制殖利率漲勢，成功「以利率影響匯率」，日圓匯率翻黑重貶0.5%，又貶至150價位之下。

日本21日公布，1月整體消費者物價指數年升4%，為兩年來首度觸及此關卡，也高於去年12月的3.6%，通膨率為七大工業國（G7）最高。

1月剔除生鮮食品的核心CPI年升揚3.2%，也攀抵19個月高點，日銀重視、排除生鮮食品與燃料成本的核心-核心CPI攀升2.5%，是去年3月來最大升幅，均加重日銀的升息壓力，帶動日圓與日債殖利率同步走揚。

然而，植田和男稍後在國會回答質詢時表示，預期「公債殖利率會在特定程度波動」，反映市場對日本經濟前景看法的變化，「但在市場出現異常波動並導致殖利率大漲的例外情況下，我們準備靈活購買公債，以促進殖利率穩定」。

但他說，日銀的基本立場是讓市場力量決定長期利率水準，他不會針對殖利率最終水準發表評論，也不能提前透露日銀會進行緊急債市操作的時機，只是將密切關注市場。財相加藤勝信也警告，持續上漲的公債殖利率可能使原已緊俏的財政更加吃緊。

日本10年期公債殖利率21日盤中應聲跌2個基點至1.42%，日圓兌美元也貶值0.5%，報150.36日圓兌1美元。

經濟學家指出，植田和男的最新言論破除了市場對他不在意長期利率的揣測，也提醒世人，日銀正在密切關注市場，將在債市過度波動時介入。