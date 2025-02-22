日方擬找特斯拉投資日產 計劃組團引進美國勢力

日產汽車（Nissan）、本田汽車（Honda）及鴻海集團之間「三角戀」又有新發展，據傳鴻海集團提議和本田結盟，希望創建納入日產和三菱的四方合作框架，日本政壇則組團計劃引進美國特斯拉（Tesla）勢力。日產股價昨（21）日應聲大漲逾9%。

日經新聞報導，鴻海集團早在日產和本田尋求整合前，便提出和日產合作，日產和本田合併破局，但維持商業合作關係，鴻海集團計畫透過與本田結盟，創建更廣泛的合作架構，從而與美國特斯拉以及中國大陸電動車製造商相競爭。

日產本田與鴻海合作案有新變數

英國金融時報（FT）報導，曾任特斯拉董事的水野弘道已提出一項新提案，希望特斯拉能成為日產的策略投資人，此案也獲得前總理菅義偉和菅義偉前輔佐官和泉洋人的支持。

這項提案規劃找到投資人集團，以特斯拉為最大支持者，鴻海集團可能取得少數股權，以避免日產被鴻海（2317）完全收購。這群人士認為，特斯拉有興趣收購日產的美國工廠，提高美國電動車產量，因應川普的關稅威脅。

馬斯克則似乎淡化他對收購日產工廠的興趣，在社群平台X貼文回應FT報導說：「特斯拉的工廠『就是』產品，Cybercab產線在汽車業前所未見。」

日產在美國田納西州和密西西比州共有兩座組裝廠，年產能共約100萬輛，去年只生產52.5萬輛。但日產也可能不會把美國工廠賣給對手，因為美國市場仍是獲利的關鍵成長領域。

信評業者穆迪公司（Moody's）昨日調降日產的優先無擔保債券信評，從原本投資級的「Baa3」調降一級，打入垃圾級的「Ba1」，信評展望維持負向，暗示可能會再調降，反映「日產日漸老舊車款組合的需求減緩，導致利潤疲軟」。