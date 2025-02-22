日擬找特斯拉投資日產 FT：鴻海可能變少數股東

經濟日報／ 記者蕭君暉邱馨儀／台北報導

金融時報報導，日本重量級人士組成的團體起草提案，計劃邀請特斯拉（Tesla）投資日產汽車成為最大投資者，鴻海有（2317）可能成為少數股東，對此議題，鴻海昨（21）日沒有評論。

不過，鴻海董事長劉揚偉之前表示，跟日系車廠的合作並不只有日產一家，和其他廠牌的車廠也正在洽談中，「未來一到兩個月會有合作案公布。」

劉揚偉強調，鴻海一直和多家車廠有接觸，日產、本田都是其中之一，和日產大股東雷諾也有接觸，彼此也有討論到日產股權，「併購不是主要目的，還是以合作為主。」

日產先前突然展開與本田規模580億美元的合併談判，主要擔心公司落入包括台灣鴻海在內的外國公司手中。但談判破局，鴻海也證實有意入股本田，布局拓展電動車事業。

不過，供應鏈人士表示，2024年特斯拉的全球銷售178萬輛，年減1%，是10多年來，首次出現下滑，對於過去兩年銷售年增38%和40%的電動車優等生特斯拉已經是一大警訊。業界人士指出，特斯拉可能需要的是銷售量，而不是日產的產能。

台灣電動車供應鏈如和大等業者仍持續觀察這件併購案，台廠指出，目前靜待車廠提供正確的訊息，供應鏈無法表示意見。

台灣的供應鏈業者認為，如果整併，原本的特斯拉供應鏈看似有更大的發展空間。

但日產能否保有自主權，未來如何有整合效益，或是特斯拉投資日產能不能擴大市場規模，目前都是未知數。

特斯拉 鴻海

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