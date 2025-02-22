輝達財報倒數 分析師看好獲利

經濟日報／ 編譯葉亭均易起宇／綜合外電

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）下周將公布上季財報，分析師看好獲利前景，因為GB200晶片供應量高於預期、科技巨頭的資本支出毫不手軟、且中國大陸的DeepSeek對輝達可能是利多。

輝達預定26日美股盤後（台灣時間27日清晨），公布截至1月26日止的年度第4季（上季）財報。KeyBanc分析師維恩（John Vinh）預期輝達上季營收將年增122.2%至382億美元，每股盈餘成長40%到85美分，都高於市場共識。他預期輝達本季營收430億美元，每股盈餘94美分。

維恩也認為，輝達本季財測則將略偏保守、但略高於市場共識。

Baird分析師蓋拉（Tristan Gerra）駁斥「GB200系列今年揮之不去的相關疑慮」，認為GB200出貨量在經歷「遲來且緩慢的開始」後，動能終於增強，預期GB200將在2025年下半年和2026年，占輝達GB系列銷售的多數，預料2026年下半年之後才會與GB300出現黃金交叉。

Oppenheimer分析師夏佛（Rick Schafer）預期，H200的需求仍將強於預期，占今年輝達銷售比重將達30%，並認為GB300今年下半年可能採用單一機櫃架構（NVL72），暗示電源降溫缺陷將被解決。

財報 輝達

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