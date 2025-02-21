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美股早盤／聯合健康傳遭調查 道瓊指數跌近400點 台積電ADR漲0.9%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
聯合健康遭美國司法部調查的消息，拖累美股道瓊指數21日早盤下跌。路透
聯合健康遭美國司法部調查的消息，拖累美股道瓊指數21日早盤下跌。路透

美股三大指數21日早盤全面挫跌，聯合健康集團（UnitedHealth）遭美國司法部調查的消息，拖累道瓊工業指數大跌近400點。

標普500指數跌0.3%，那斯達克指數也下挫0.1%。費城半導體指數早盤跌0.06%，台積電ADR逆勢漲近0.9%。

華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，司法部正在調查聯合健康Medicare保險計畫的計費行為，拖累其股價重挫近10%。零售巨頭沃爾瑪看淡獲利前景，股價跌逾1%，也是道瓊工業指數下跌的原因之一。

B.Riley財富管理公司首席市場策略師霍根說，美股在前市的恐懼可能有些言過其實，市場可能已聚集足夠的賣壓，在21日有望出現一些進場撿便宜的投資人，使股市收復昨（20）日的部分失土。

標普500指數一周來漲不到0.1%、那斯達克指數目前周線跌0.3%、道瓊工業指數表現最遜色，本周迄今跌0.8%。

司法 指數 標普

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