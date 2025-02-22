歐PMI不如預期 景氣不妙

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

最新出爐的採購經理人指數（PMI）數據顯示，歐元區2月的商業活動僅小幅擴張，表現不如預期，加深當地景氣停滯的疑慮。日本的製造業活動儘管尚未重回擴張領域，但已略有回升。

標普全球21日公布，歐元區HCOB 2月綜合PMI指數初估值為50.2，與1月相比持平，略低於預期的50.5，反映需求加快滑落，且服務業的擴張僅能勉強抵銷製造業長久以來的頹勢。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞說：「歐元區的產值幾乎未見增長。製造業衰退程度轉趨和緩，被小幅成長的服務業所勉強抵銷。」「這些數據指向歐元區尚未迎來復甦階段。」

在製造業活動持續不景氣、德法政局動盪、俄烏戰事的不確定性升高、以及美國持續發出關稅威脅之際，拖累歐元區成長。美國總統川普的政府暗示將削弱對歐洲國防支援，意味歐陸國家勢必得大幅提高軍事支出。

去年6月以來，歐元區綜合PMI均徘徊在50左右，歐洲央行（ECB）一連串的降息行動，避免景氣陷入低迷。儘管當地的通膨率今年有望滑向2%目標，但外界引頸期盼的消費需求與企業支出回升，仍未能實現。

同日公布日本2月自分銀行製造業PMI初估值為48.9，儘管是連續第八個月低於50的榮枯線，但較1月的48.7略為回升，因產出和新訂單下滑的速度均已減緩，顯示製造業或已站穩腳跟。

標普全球市場財智經濟學家巴提說，2月日本製造業對未來12個月商業活動信心滑落，受累於缺工、通膨未解、及國內經濟的苦痛。

PMI 日本 歐元區

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