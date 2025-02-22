Rivian：電動車銷售有壓

電動車廠Rivian上季首次實現獲利，達成這項長久以來目標，但該公司也警告，華府政策轉彎將對其今年電動車銷售造成壓力。

Rivian 20日表示，去年第4季（上季）毛利為1.7億美元，遠超過華爾街預期3,200萬美元，並預期今年將會有「不多不少」獲利。

上季首見獲利反映出該公司在解決供應鏈問題和削減支出上的努力，這兩點都對其去年財報造成打擊。該公司上季對售出每輛車輛的成本進行了削減，使上季每交付一輛車都可獲利近12,000美元；相較下，第3季時則是虧損39,000美元。

不過，該公司悲觀的今年第1季交車量展望，很快讓這個里程碑蒙上陰影。Rivian預期，本季將僅交付約8,000輛車，遠低於上季的逾14,000輛。

Rivian預期今年電動車總銷量將介在46,000～51,000輛，低於去年的51,579輛；分析師平均預期54,800輛。

Rivian執行長史卡林吉表示，公司的預期反映美國總統川普執政下的關稅、電動車稅賦優惠和監管政策可能改變，恐對銷售造成壓力。

Rivian預期今年的經調整後稅息折舊攤銷前虧損將介於17～19億美元。