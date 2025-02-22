OpenAI用戶躍增衝破4億 無畏DeepSeek出世加劇AI競賽

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
OpenAI營運長萊特凱普表示，截至2月，公司每周活躍用戶數為4億，較去年12月增加33%。（路透）
OpenAI營運長萊特凱普表示，截至2月，公司每周活躍用戶數為4億，較去年12月增加33%。（路透）

儘管深度求索（DeepSeek）橫空出世加劇了人工智慧（AI）競賽，OpenAI似乎仍在快速成長，該公司營運長萊特凱普表示，截至2月，該公司每周活躍用戶數為4億，較去年12月的3億增加33%。

他向CNBC表示，隨著ChatGPT使用者變得愈來愈多，並為更廣泛的人群所熟悉，它將「自然發展」。

他說：「人們透過口耳相傳聽說了它，看到了它的用處，而且朋友們都在使用。」他也說，每個人需要時間來找到引起共鳴的用例，「總而言之，人們確實想要這些工具，並認為這些工具非常有價值」。

OpenAI的這種現象正在蔓延至其不斷成長的企業業務。萊特凱普表示，該公司目前擁有200萬付費企業用戶，比9月增加了約一倍，「由於人們已熟悉這款產品，我們已從消費者自動自發採用，獲得了許多好處和助力」、「這的確是一條健康的成長曲線，與眾不同」。

萊特凱普表示，開發者流量在過去六個月中也翻了一倍，對於該公司的「推理」模型o3來說增加了五倍，開發人員利用OpenAI將該技術整合到自己的應用程式中。

OpenAI最大的企業用戶包括Uber、摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）、莫德納和T-Mobile。

萊特凱普將這種使用方式比喻為雲端服務，而亞馬遜網路服務（AWS）於20年前就已開創。

他說，雖然消費者業務可能成長更快，因為人們可以隨意採用它，但企業業務仍處於「建設過程中」。

他說：「這是個購買周期，還有一個擴大企業業務的學習過程」、「AI將會像雲端服務一樣。如果你的企業沒有真正依靠這些非常強大的底層模型來運行，那麼你就無法運作它」。

另外，OpenAI在21日宣布，將把旗下為用戶執行任務的AI代理人「Operator」開放給澳洲、巴西、加拿大、印度、日本、新加坡、南韓、英國以及許多國家的Pro付費用戶。

OpenAI表示，多數能取得ChatGPT的地方，都能使用Operator，除了歐盟、瑞士、挪威、列支敦斯登和冰島。

該公司1月在美國推出Operator，能協助用戶預訂航班、規劃購物清單，甚至完成購物結帳。

這項服務目前僅提供給每月支付200美元的ChatGPT Pro用戶。

但計劃最終把這項服務擴及其他付費用戶，包含Plus、Team、Enterprise方案的訂戶。

ChatGPT OpenAI 消費者

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