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阿里巴巴帶動科技股買氣助港股勁揚 亞股大多收高

中央社／ 香港21日綜合外電報導
亞洲股市今天普遍收高，由香港股市領漲。 示意圖／AI生成
亞洲股市今天普遍收高，由香港股市領漲。 示意圖／AI生成

亞洲股市今天普遍收高，由香港股市領漲；港股漲勢歸功於中國電商業巨擘阿里巴巴帶動科技類股勁揚。這也使得亞股本週可望繳出單週總結上揚的成績。

法新社報導，阿里巴巴昨天公布上季獲利遠優於預期，今天在港股收盤股價應聲大漲14.6%。其他在港股上市的中國網路業巨擘如騰訊、京東、心動公司和美團股價也分別勁揚6.2%、5.1%、5.6%和3.8%。

港股受到加持，收盤上漲4.0%，站上3年高點。

本週投資人要應付關於美國總統川普（DonaldTrump）的一連串消息，包括他揚言擴大關稅措施及對地緣政治的各項謀劃，使得股市交易商重新評估經濟展望及思考他們的投資策略。

美國聯邦準備理事會（Fed）19日公布的1月貨幣政策會議紀錄顯示，美國央行官員擔憂川普的貿易戰及他承諾要減稅、縮小政府監管和減少移民，將迫使聯準會現階段暫停調降利率。

美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）昨天公布的上季獲利令人失望，引發投資人擔心美國消費者活動與美國經濟可能受到的衝擊。華爾街股市3大指數收盤應聲全數收低。

所幸亞股今天大致未受拖累，除了港股以外，上海股市收高0.9%，東京股市收漲0.3%，新加坡、首爾、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市終場也全都上揚。但雪梨和威靈頓股市收低。

日股漲勢受到日圓回貶激勵。日圓兌美元匯價昨天一度升破150日圓，創去年12月以來首見。但日本財務大臣加藤勝信今天表示，已攀上1999年以來最高水準的日本公債殖利率可能影響日本經濟成長，引發投資人重新評估日本央行今年可能升息次數，日圓匯價應聲回跌。

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