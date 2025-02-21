DeepSeek是正面消息、ASIC將與GPU共存 外資仍看好Nvidia

眾所矚目的輝達（NVIDIA）下周將公布上季財報。投資人認為該公司獲利仍有望大增，因科技巨頭的資本支出毫不手軟、且DeepSeek的出現對輝達可能是正面消息。

Baird分析師蓋拉（Tristan Gerra）對所有「有關GB200系列今年持續的疑慮」不屑一顧。他在報告中表示，在歷經一個「遲來且緩慢的開始」後，GB200的出貨如今終於提高動能。

他說：「投資人應該要認為，這些起步延遲將帶領客戶跳過下一代產品。我們預期GB200將在2025下半年和2026年，在輝達GB系列銷售中占多數。與GB300的黃金交叉預料不會發生在2026年下半年以前。」

Oppenheimer分析師夏佛（Rick Schafer）預期，H200的需求仍然會比預期強勁，並將會在今年輝達的銷售配比中占到30%。至於GB300，他表示：「我們相信GB300（預期2025年下半年）可能採用單一機櫃架構（NVL72），暗示電源降溫缺陷將被解決。」

夏佛還提到，「DeepSeek對輝達而言是正面的，因為那讓雲端服務供應商（CSP）快速將創新整合到西方國家的模型裡」。他也認為，今年對超大規模（hyperscaler）資料中心的資本支出將提升40%至逾3,000億美元；去年這方面支出為2,200億美元。

此外，夏佛也認為，AI特殊應用晶片（ASIC）將與GPU共存。他說：「我們認為，運端服務供應商的客製化AI ASIC將與GPU共存，因為ASIC主要用於內部作業，但GPU是為了更廣泛、動態、更高效能的AI應用。輝達仍然在AI方面處於最佳位置，受益於所有AI軟硬體。」