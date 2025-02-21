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亞馬遜單季營收首次超越沃爾瑪 躍居美國企業「營收王」

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
亞馬遜單季營收首次超越沃爾瑪。美聯社
亞馬遜單季營收首次超越沃爾瑪。美聯社

亞馬遜（Amazon）上季營收歷來首次擊敗沃爾瑪（Walmart），成為美國企業「營收王」。

亞馬遜本月初表示，去年第4季營收為1,878億美元，相較下，沃爾瑪20日公布上季營收為1,805億美元。沃爾瑪從2012年來都是單季營收最高的標普500指數成分企業。

但以全年銷售來看，沃爾瑪仍保持領先。FactSet數據顯示，分析師預測，沃爾瑪今年全年營收將是7,087億美元，高於亞馬遜的7,008億美元預估。

亞馬遜核心的零售業務依舊是最大的營收來源，但整體營收也受惠於龐大的雲端運算、廣告以及賣家服務的茁壯。第三方賣家服務占去年總營收的24.5％，亞馬遜雲端服務（AWS）則占近17％。

沃爾瑪已向亞馬遜取經以維持銷售成長，該公司也經營第三方市集並提供賣方物流服務，儘管這兩個事業和亞馬遜相比都是小巫見大巫。沃爾瑪也推出廣告事業、以及「Walmart+」會員計畫，與亞馬遜Prime相競爭。

亞馬遜 廣告 沃爾瑪

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