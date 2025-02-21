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南韓通過新電力計畫 再生能源目標增至4倍

中央社／ 首爾21日專電

南韓產業通商資源部今天拍板第11次電力供需基本計畫，目標在2038年前將再生能源裝置容量增至目前的4倍、共122GW，屆時再生能源發電占比將達29.2%，核電35.2%，無碳發電占比共計將超過7成。

南韓產業通商資源部今天舉行電力政策審議會，決定適用於2024至2038年的第11次電力供需基本計畫。南韓的電力供需基本計畫每兩年更新一次，針對近15年內的電力配比及設備建設擬定計畫。

南韓目前在用電高峰期的最大發電裝置容量需求約為100GW，考量半導體等尖端產業發展、AI數據中心建設潮、電動車擴大普及等影響，南韓的發電容量需求預計至2038年達到129.3GW，約增加30%。

為減少碳排，南韓以核電及再生能源作為兩大電力發展主力，截至2023年為止兩者發電占比分別為30.7%及8.4%，依新訂計畫，目標至2030年占比將提升至31.8%及18.8%，2038年再進一步增至35.2%及29.2％，其中再生能源占比將大幅提高20.8個百分點。

目前仍在研究開發階段、尚未列入發電占比計算的氫能及氨能發電則目標在2030年2.4％，2038年進一步增至6.2%。屆時，包含核電、再生能源及氫能、氨能在內的無碳發電占比將從2023年的39.1％增至70.7%。

為達成計畫目標，南韓再生能源發電裝置容量必須從2023年的30GW增至2038年的121.9GW，約增至4倍，新增機組以太陽光電及風力為主。此外，較小規模的核電設備、小型模組化反應爐（SMR）預計在2035至2036年正式商用化。

再生能源 核電

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