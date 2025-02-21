與Honda合併破局後 Nissan信評慘遭穆迪降至「垃圾級」
日本車廠日產（Nissan）今天遭到國際信用評等機構穆迪以獲利能力薄弱為由，信評調降至垃圾等級。日產上週才與另家日本大車廠本田（Honda）宣布取消雙方合併計畫。
法新社報導，日產與本田13日共同表示取消去年12月宣布的合併談判，由於本田改為提議讓日產成為旗下子公司，而非按照去年12月所說讓雙方整合後同屬1個新的控股公司。
穆迪（Moody's）今天調降日產的信評至Ba1。這個級別因代表有高的信用違約風險，故常被形容為垃圾級。
穆迪表示，這次降評「反映日產日益老舊的車款系列需求放緩，導致其獲利能力薄弱」。
穆迪還說，即使日產「順利執行其重整計畫，包括減少成本及推出新車款，我們預估其自由現金流最快要到2026會計年度才會轉正」。
日產去年11月公布上半年度淨利銳減93%，並宣布裁員數千人。日產目前預估，現行年度將呈現虧損5億餘美元（約新台幣164億餘元）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言