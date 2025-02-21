印度平均薪資漲幅有限 分析：川普貿易政策與AI影響

全球專業服務和管理諮詢公司怡安（Aon）研究指出，印度2025年預期平均薪資漲幅9.2%，低於去年的9.3%；主因是企業面臨全球地緣政治和經濟問題挑戰，加上川普政府的貿易政策、人工智慧（AI）發展影響，採取較保守的態度。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，印度自願離職的員工人數量創下新高，企業於是提高薪資，期盼能留住人才。在2021年「大離職潮」時，企業給予員工的加薪幅度達10.6%，但2022年起的薪資漲幅就呈現下降的趨勢。

Aon表示，薪資成長預期下降，這是企業對地緣政治和經濟發展、美國貿易政策的潛在影響、中東衝突、生成式人工智慧進步的爆炸性成長等外部因素作出的反應，考量公司有獲利的壓力，降低員工的工資，「是意料中的結果」。

不同產業的薪資漲幅將有不同，根據Aon的預測，加薪幅度較大的產業，包括工程設計、汽車/車輛製造、非銀行金融公司（Non-Banking FinancialCompany, NBFC）等類別的公司，這些企業給員工的加薪幅度至少會達10%。

另外，零售業調薪料達9.8%，房地產、基礎建設也會有9.7%調薪。

印度員工離職率2022年達到21.4%的高峰，之後逐年下滑，根據Aon的「印度2024-2025年度薪資成長及離職率調查」（Annual Salary Increase and TurnoverSurvey 2024-25 India），這項數據預計將從2023年的18.7%再降到17.7%。

印度經濟時報（Economic Times）報導指出，Aon這項研究已進入第30年，當中分析來自45個產業、1400多家公司的數據。