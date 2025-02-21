快訊

柯文哲弟首度發聲 曝柯爸遺願「希望柯文哲回來」

經典賽／中華隊打線出爐！陳重羽扛2棒DH 前面衝出去

林岱樺涉助理費案！賴清德同感驚訝 強調絕不讓政治介入司法

聽新聞
0:00 / 0:00

日本擬邀請特斯拉投資Nissan 提議用日產美國廠房交換

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日產汽車Nissan GT-R在東京展售店展示。 歐新社
日產汽車Nissan GT-R在東京展售店展示。 歐新社

金融時報報導，日本一個重量級人士組成的團體已經起草提案，計劃邀請特斯拉（Tesla）投資日產汽車。日產股價今（21）日午後受此消息激勵，一度大漲11%。

三位直接知道這項投資邀請計畫的人士說，提案是由曾經擔任特斯拉董事的水野弘道領銜提出，得到前總理菅義偉以及菅義偉前輔佐官和泉洋人的支持。幾位日產的董事已經知道這個提議。

菅義偉這支團隊希望特斯拉能成為日產的策略投資人，並且相信特斯拉會很想要取得日產在美國的工廠，以利拉升在美國國內製造車輛的數量，因應川普的關稅威脅。

日產先前突然展開與本田規模580億美元的合併談判，為的是害怕公司會落入包括台灣鴻海（2317）在內的外國公司手裡。金融時報說，本月稍早日產和本田的談判破局後，鴻海證實有意入股本田，布局拓展電動車事業。

菅義偉2021年不做首相後，仍活躍於日本政壇，繼續擔任國會眾議員。日產總部所在的橫濱，正是他政治生涯的起點。

據了解投資提案規劃的是找到出資團，特斯拉是最大投資者，鴻海有可能是成為少數股東。

日產在美國田納西州和密西西比州共擁有兩座組裝廠，合計一年的產能可有大約100萬輛，但2024年只生產了52.5萬輛。

日產和和泉洋人拒絕評論，水野弘道、菅義偉、特斯拉和馬斯克未立即回應置評請求。

日產 特斯拉 菅義偉

延伸閱讀

影／Tesla展現驚人自駕功能！車輛自行開到裝卸碼頭

MLB／大谷路邊停車竟「嚕半天」 美媒：終於有他不擅長的事

西班牙電動車市場洗牌！比亞迪1月熱賣更是特斯拉4倍多

比亞迪智駕車只要30萬！與DeepSeek使出「核彈級」戰略 特斯拉自駕神主牌要被砸？

相關新聞

吃誠實豆沙包？「地表最聰明AI」打臉自家老闆馬斯克：半數貼文都假的

科技富豪馬斯克20日說，社群媒體平台X的「社群筆記」功能允許用戶對可能誤導的貼文進行事實查核，卻愈來愈常被各國政府和傳統...

日本擬邀請特斯拉投資Nissan 提議用日產美國廠房交換

金融時報報導，日本一個重量級人士組成的團體已經起草提案，計劃邀請特斯拉（Tesla）投資日產汽車。日產股價今（21）日午...

《007》迎大變動！創作主導權全被亞馬遜接管 元老製片退居第二線

叱吒全球影壇的《007》詹姆士龐德（James Bond）系列電影，截至2021年已上映25部作品，影迷引頸期盼最新續作...

印度平均薪資漲幅有限 分析：川普貿易政策與AI影響

全球專業服務和管理諮詢公司怡安（Aon）研究指出，印度2025年預期平均薪資漲幅9.2%，低於去年的9.3%；主因是企業...

日圓貶值！日銀預期寬鬆金融條件將支撐經濟 日股微幅收漲

日本股市以小漲作收，主因日本中央銀行日本銀行總裁植田和男表示，預期寬鬆的金融條件將支撐經濟，日圓應聲走軟

美蛋商救蛋荒 將進口1.5萬噸土耳其雞蛋

美國數以千萬計蛋雞爆發禽流感而遭撲殺，導致出現嚴重蛋荒及價格飆升，為紓緩缺蛋壓力，蛋商已開始向土耳其進口1萬5000噸雞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。