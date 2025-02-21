Nvidia財報這時間出爐 分析師先上調目標價 看好B200晶片供應

輝達（Nvidia）將在下周公布財報，已有分析師上調輝達的股票目標價，理由是Blackwell B200晶片供應量高於預期。

輝達預定下周三（26日）美股收盤後（台灣時間27日清晨），公布截至1月26日止的會計年度第4季財報。投資人希望再度見到輝達獲利飆升，因為亞馬遜和Alphabet等大型科技公司預告今年資本支出增加，代表將繼續花錢買輝達的AI晶片。

輝達本周四股價盤中由黑翻紅，收盤上漲0.63%至每股140.11美元。

Google雲端事業Google Cloud在20日表示，正提供由輝達GB200 NV液冷機架系統驅動的雲端運算伺服器給客戶預覽，該伺服器由72個GPU串聯在一起。

KeyBanc分析師John Vinh在周三把輝達目標價從180美元上調至190美元，理由是輝達的Blackwell B200晶片供應量高於預期。他給予輝達的建議評級為「增持」。

John Vinh給予的輝達目標價代表比當前股價高出近36%，也代表分析師是基於輝達2026年度預測的38倍本益比所估算出來。

這位分析師表示：「我們預期輝達第4季的財報強勁，預期大幅超出預期，並且給予保守同時適度高於市場共識的第1季財測。」

他估計輝達上季營收為382億美元，每股盈餘85美分，高於市場普遍預期的380億美元和84美分。他預期輝達本季營收430億美元，每股盈餘94美分。

另外，滙豐銀行分析師Frank Lee也對輝達展望樂觀。他在周三在報告中表示：「儘管最近人們擔心DeepSeek的低成本做法會對長期需求產生影響，但多數超大規模企業實際上已經調高2025年資本支出…它支撐了我們的論點，即整體AI GPU需求前景依然強勁。」