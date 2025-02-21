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Visa的營收成長將仰仗加值服務 看好非卡片支付有11兆美元商機

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
威士卡（Visa）執行長Ryan McInerney檔案照。路透
威士卡（Visa）執行長Ryan McInerney檔案照。路透

威士卡（Visa）周四舉辦執行長Ryan McInerney前年（2023年）上台以來的首次投資人日活動，揭露展望，預計未來幾年，提供給客戶的非傳統服務，例如反詐欺措施和資料分享技術，在整體營收的占比會從目前的30%升至一半以上。

Visa傾向以營收來源多元化來追求成長，該公司稱之為加值服務、商業和資金流動解決方案。這是一項策略性行動。

發卡47億張的Visa與消費者皮夾裡的塑膠卡有最密切的關係：消費者刷卡時，商家會付費給Visa，這給銀行帶來穩定的營收來源，而Visa與全球大約14,500家金融機構的合作關係造就這家公司的成功

但那並不是唯一的交易選擇——金融科技公司開辦數位錢包，政府進行跨境支付，企業也在探索利用穩定幣支付帳單——Visa過去幾年給自己的定位是促進所有的這些新資金流並從中受益。

McInerney指出，「世界肯定不會停滯不前，而快速變遷的格局會影響我們如何繼續在市場上取得成功」。他說，穩定幣交易量過去兩年間大增40%。

隨著支付方式多樣化，不想業績落後的Visa積極拓展非卡片支付的商機。

例如，Vfisa上月宣布，與億萬富豪馬斯克新成立的X Money創投公司合作。McInerney形容那是協助消費者透過任何他們屬意的管道來使用資金。他說，「我們的業務並非挑選贏家或輸家」，那要由消費者決定。

Visa看好，讓選擇以現金和支票等傳統方式付款的個人和企業改用某種數位付款方式，將是高達11兆美元的商機。

成功 消費者 關係

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