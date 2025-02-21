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馬斯克考慮稽查聯準會 建議提早結束NASA國際太空站計畫

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克20日在保守政治行動會議（CPAC）上，接下阿根廷總統米雷伊遞給他的電鋸。 美聯社
馬斯克20日在保守政治行動會議（CPAC）上，接下阿根廷總統米雷伊遞給他的電鋸。 美聯社

被美國總統川普任命為政府效率部（DOGE）領導人的馬斯克表示，他正在考慮要對美國聯準會（Fed）展開稽查。另外，他也建議加快結束美國國家航空太空總署（NASA）的國際太空站計畫。

馬斯克周四（20日）參加在馬里蘭州舉行的保守政治行動會議（CPAC），被問到是否打算稽查聯準會，他回答：「是的，當然。」在這之前，馬斯克已經多次呼籲要加強稽核聯準會。

川普上任一個月來，馬斯克率領DOGE雷厲風行成本削減，幾乎席捲所有聯邦機構。

擁有太空公司SpaceX的馬斯克另在社群平台X上發文，建議提早結束NASA的國際太空站計畫。他認為，這個在太空的實驗室應該在兩年內就移出軌道，而不是目前所定的五年時間。

馬斯克周四的相關發文提到，「最後要由總統決定，但我的建議是愈快（結束）愈好」，他說，國際太空站已經達到目的，能夠再增加的用途很少。馬斯克接著不忘重申他的終極計畫：「我們上火星去。」

國際太空站是由美國結合加拿大、歐洲、日本與俄羅斯共同建造的，過去30年來一直都是NASA載人太空飛行計畫的主幹，太空人在站裡生活，進行各種實驗。從2000年11月開始，國際太空站裡一直維持至少有一個人員進駐的安排。

馬斯克的SpaceX去年標到NASA的8.43億美元合約，要在2030年之後，將國際太空站移出軌道；拜登政府在2021年延長國際太空站的計畫到2030年。太空站脫離軌道將可能瓦解。

SpaceX是國際太空站的主要合作夥伴，拿下NASA合約，負責運送太空人和物資到太空站。

NASA發言人發出新聞稿回應指出：「我們期待了解更多川普政府對我們這個機構的計畫，擴大對大家有利的探索。」

NASA 太空人 馬斯克

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