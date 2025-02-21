日本通膨率衝上4%創兩年高點 日圓一度勁升至11周最高

日圓兌美元升至去年12月以來最高，日本最新通膨數據加速上揚，1月整體通膨率兩年來首度衝上4%，勢必支持日銀進一步升息，美元兌主要貨幣周四（20日）走貶，投資人退一步評估川普的最新關稅措施。

日圓兌美元今天盤中小幅升值0.02%，報149.61日圓；20日收盤勁升1.21%至149.64日圓，盤中一度升至11 周最高的149.40日圓。

歐元兌美元20日收盤升值0.75%，報1歐元兌1.0501美元。

美元指數跌0.78%，報106.33。

日本政府周五公布，1月剔除生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）年比上揚3.2%，攀升至19個月高點，是2023年6月以來的最大增幅，而且增幅略高於經濟學家預估的3.1%，也是繼去年12月攀升3%之後繼續攀升。

日本1月整體通膨率從3.6%升至4%，兩年來首次觸及這一關卡。

數據報告顯示日本的整體通膨率在G7國家中居於前列，凸顯了日本央行委員會成員最近有關需要關注上行風險的言論。儘管日銀總裁植田和男在一年之內已升息三次，但通膨持續走強，可能會助長對下次升息時間比預期更草的推測。

日銀在1月已將短期利率從0.25%調升至0.5%，反映央行堅定認為日本在邁向持續達成其2%通膨率目標有進展。植田和男已經暗示，如果薪資持續上調並支撐消費，那麼他準備好繼續升息。

Rosenberg Research 創始人兼總裁David Rosenberge表示：「我們很早就對日圓看漲，並保持耐心，現在我們仍堅持這種觀點，日圓兌美元匯率應該更接近120或130日圓。」

在美國，儘管關稅措施對美元的影響目前已經減弱，但這仍然是匯市投資者關注的重點。

美國總統川普周三表示，他將在下個月或更早的時候宣布對進口汽車、半導體和藥品徵收關稅，還將增加對木材和林產品的關稅。

Amundi US固定收益和貨幣策略主管 Paresh Upadhyaya表示：「市場已達到關稅疲勞的程度，根本沒有做出反應......就像去年11月、12月，甚至今年1月大選之後的情況一樣。」「現在正在使用的是政府停擺的劇本，每個人都認為他們以前見過這種馬戲表演，並有著同樣的預期。先是關稅威脅，導致磋商、緩期和某種形式的解決方案。」

澳幣在20日紐約盤尾升值0.9%，至 0.6401美元，也受到一份好壞參半的就業報告的影響。該報告顯示，澳洲1月就業連續第二個月超過預期，但失業率仍然小幅上升。

紐元20日升值1%，至0.5764美元。英鎊兌美元升值0.6%，至 1.2664 美元。