巴菲特預計22日發股東信 日股投資人寄予厚望
日股投資人正密關注「股神」巴菲特預計2月22日會發布的年度致股東函。巴菲特曾在信中支持伊藤忠商事和丸紅等大商社，如果這次也發表有利評論，勢將拉抬它們的股價。
因川普施壓要求調降油價，能源成本下滑，日本大商社的利潤受到拖累，自美國大選以來，東證批發貿易指數下跌約12%，表現遜於更廣泛的股市指標。
巴菲特對金融市場有巨大影響力，他對日股、商社和其他方面的評論很重要，有可能提供動力，助推日股基準指數脫離過去幾個月陷入的狹窄交易區間。
三菱日聯摩根士丹利證券公司的資深投資策略師Kohei Onishi說，巴菲特過去的持股成為外資流入的催化劑，他的「任何評論對日股的整體影響都會相當可觀」。
去年，巴菲特盛讚他持股的五家商社採取的股東友好政策「遠優於」美國公司，推動三井物產和三菱商事的股價創下新高紀錄。
巴菲特於2020年首次披露他對五大商社的持股，引發全球投資人對被低估日本股票的關注。來自外國人的強勁買盤帶動日經225指數在去年此時刷新高。
Bito金融服務公司的總裁兼執行長、波克夏股東大會常客Mineo Bito認為，巴菲特今年在股東信裡專門針對日股發表評論的可能性相當小。鑑於他今年持股沒有變化，不太可能進一步背書。
但巴菲特旗下投資公司波克夏去年10月發行了自2019年以來最大規模的日圓債券，這讓投資人緊張觀望他是否有敲進更多日股。
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