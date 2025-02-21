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關稅政策對iPhone構成威脅 蘋果CEO庫克傳赴白宮見川普

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果公司（Apple）執行長庫克，1月20日參加川普的就職典禮。 歐新社
蘋果公司（Apple）執行長庫克，1月20日參加川普的就職典禮。 歐新社

知情人士對彭博新聞透露，在川普揮舞關稅大刀之際，蘋果公司（Apple）執行長庫克周四（20日）赴白宮與美國總統川普會面。消息來源沒有提供兩人討論了哪些議題。

多位美國大型科技公司領導人自川普當選美國總統後，就尋求與川普培養緊密的關係，庫克也是其中之一。他上個月參加川普的就職典禮，在那之前的新舊政府交接時期，也到過海湖莊園。

庫克領導的蘋果因美中貿易戰升高，面臨風險。iPhone在中國大陸的銷售停滯本來已是蘋果需要解決的問題，現在又再加上川普對中國進口品課徵10%關稅的挑戰。北京當局也正考慮針對蘋果的政策與向應用程式開發商抽佣等問題，進行調查。中國大陸是蘋果最大的製造中心，而美國是蘋果最大的市場。

在川普第一任期時，庫克能成功以他和川普的好關係，讓iPhone免於被加課關稅，不過川普2.0可能沒辦法再贏得豁免。因為川普已暗示，當他要對進口商品全面課關稅，蘋果的裝置這次可能就不再那麼幸運。他對記者說，他要避免提供豁免。

庫克在去年選舉一結束沒多久，就在社群媒體上貼文向川普說道，蘋果「期待與您和您的政府接觸溝通，以協助確保美國得以憑藉獨創、創新、創意，持續領導地位」。

川普曾對蘋果的隱私保護政策有意見，認為蘋果應該多協助聯邦法律的執行，讓執法機構可以取得加密電話的資料。蘋果一向排斥為執法機構開後門，主張這會令iPhone作業系統容易受到駭客攻擊。

川普 美國

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