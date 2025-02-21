金價今年第十度創新高、稍後漲幅收斂 油價連三天收漲

金價周四（20日）創下紀錄新高，為今年第十次刷新紀錄，因擔憂美國總統川普的關稅威脅會引發全球貿易戰，這刺激了對黃金的避險需求；油價連續第三日上漲，此前數據顯示美國汽油和餾分油減少，同時對俄羅斯供應中斷的擔憂也支撐了油價。

金價創新高 但漲幅收斂

現貨金價20日收盤上漲0.19%，至每英兩2,938.98美元，盤中觸及2,954.69美元，這是今年迄今創下的第十個紀錄新高。

美國黃金期貨收漲0.7%，報每英兩2,956.10 美元。今年迄今為止，金價已累計上漲約12%。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示：「持續的貿易緊張局勢繼續引發對通膨和經濟成長的擔憂，刺激了人們對黃金作為避險資產的興趣。」

不過，黃金價格在觸及紀錄高點後漲幅收斂，在美國財長貝森特反駁了有關政府可能重估所持黃金價值的猜測後，部分交易員獲利了結。在討論建立主權財富基金的計畫時，貝森特表示，重估美國黃金準備的價值「並非我心中所想」。這似乎淡化了將黃金準備從1973年設定的每英兩42美元重估至當前市場價格的想法。

川普周三表示，他將在下個月或更早宣布對木材、汽車、半導體和藥品徵收關稅。自1月20日上任以來，川普已對中國進口商品加徵10%的關稅，並對鋼鋁徵收25%的關稅。

Blue Line Futures的首席市場策略師Phillip Streible說：「我們繼續看到央行的買盤......今年迄今一直如此。這是支撐金價的主要基本因素之一。我們還看到ETF資金連續三天流入黃金市場。」

瑞士海關數據顯示，1月瑞士黃金出口較去年同期提高，對美國的供應飆升到至少13年來的最高。

現貨銀上漲0.6%，報每英兩32.92美元。白金上漲0.7%，報每英兩978.05美元；鈀金上漲1%，報每英兩978.02美元。

油價收漲 連三紅

布蘭特原油4月期貨結算價漲44美分，漲幅0.58%，報每桶76.48美元；西德州原油（WTI）3月期貨漲32美分，漲幅0.44%，報72.57美元，交投更活躍的4月WTI合約漲0.35%，至每桶72.50美元。

美國能源資訊局周四表示，由於煉油廠的季節性維護導致加工量下降，上周美國原油庫存增幅略高於預期，而燃料油庫存則有所下降。

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo說：「原油庫存增幅略高於預期，但汽油庫存略有減少，餾分油庫存減少幅度較大，使得總庫存水平持平。」報告發布後，原油期貨漲幅略有擴大。

俄羅斯和美國舉行了烏克蘭戰爭爆發以來的首次會晤，旨在恢復關係並為結束衝突做好準備。

然而，石油供應中斷使價格持續走高。烏克蘭能源部長German Galushchenko說，俄羅斯隔夜襲擊了烏克蘭的天然氣基礎設施，破壞了天然氣生產設施。