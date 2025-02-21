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台積電ADR收跌 聯電勁揚逾1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（20日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌0.42%，報每股200.10美元，換算並折合台幣後為每股1,311.86元，較台北交易股票溢價率為21.47%。日月光ADR跌幅超過1%，聯電則勁揚逾1%。

道瓊工業指數20日收盤下跌450.94 點，跌幅1.01%，至44,176.65 點；標普500指數跌26.63點，跌幅0.43%，至6,117.52點，那斯達克指數跌93.89點，至19,962.36點，跌幅0.47%。

費城半導體指數奮力收回跌幅，收盤幾乎持平，報5,310.63點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 183.24 -1.58 179.50 2.08

中華電 CHT 127.38 +1.17 126.50 0.70

台積電 TSM 1,311.86 -0.42 1,080.00 21.47

聯電 UMC 42.94 +1.24 43.00 -0.14

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 指數

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