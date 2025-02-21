美股收盤道瓊挫跌450點 沃爾瑪財測疲弱引發消費支出疑慮

美國股市大盤周四（20日）回落，道瓊指數跌逾1%、跌幅最大，挫跌450點，標普500指數結束連續兩天創下收盤新高的走勢，受零售商和大型科技公司拖累，沃爾瑪銷售成長放緩的預警引發了對消費者支出停滯的擔憂。

道瓊工業指數20日收盤下跌450.94 點，跌幅1.01%，至44,176.65 點；標普500指數跌26.63點，跌幅0.43%，至6,117.52點，那斯達克指數跌93.89點，至19,962.36點，跌幅0.47%。

在標普500指數的11個主要類股中，金融類股跌幅最大，下跌1.6%。能源類股漲幅最大，上漲1%。

輝達股價反彈小漲0.6%，幫助美股大盤跌幅收斂。

全球最大零售商沃爾瑪在財測低於預期後，股價重挫6%，市值蒸發逾540億美元。沃爾瑪的財報結果凸顯出消費者需求受到抑制。

Dakota Wealth高級投資組合經理Robert Pavlik表示：「由於美國經濟的70%受消費者支出推動，沃爾瑪疲弱的財測引發了一些對消費者健康狀況和未來潛在消費支出的擔憂。」

他說：「這可能導致沃爾瑪股票面臨一定的拋售壓力，並蔓延至整個市場。」

其他大型零售商Target和好市多（Costco）分別下跌2.0%和2.6%。

沃爾瑪的業績也讓人們看到了，在美國總統川普不斷公布新的關稅政策的情況下，該公司對其業績表現的預期。

銀行類股走低拖累大盤，摩根大通和高盛均下跌逾3.8%，KBW銀行股指數下跌2.4%。

高盛集團的全球市場董事總經理兼戰術專家Scott Rubner表示，隨著散戶和機構買家失去動力，美國股市可能會進入回檔區域。

金價飆升至紀錄新高，顯示在不確定性日益增加的情況下投資者紛紛尋求避險。

周三，關稅措施擴大到木材、汽車、半導體和藥品等。

Horizon Investments駐北卡羅來納州夏洛特市的研究主管Mike Dickson表示：「如果不提關稅，就無法談論不確定性，對吧？關稅一直是一個非常不穩定的頭條新聞。川普是否將此作為討價還價的工具？他是認真的嗎？誰會受到影響？你已經看到很多這樣的情況了。」

近期的經濟數據，包括初次申請失業金和大西洋沿岸中部地區工廠活動等數據，顯示目前美國經濟狀況良好，這與聯準會決策者近期說法一致。但一些經濟學家擔心，億萬富豪馬斯克的政府效率部（DOGE）最近解雇了數千名聯邦雇員，可能會導致勞動力市場混亂。

為政府提供軍隊位置可視化軟體等服務的Palantir Technologies下跌 5.2%，此前五角大樓周三宣布可能削減 2026年度預算。

中概股表現突出，那斯達克中國金龍指數收高1.6%，盤中一度上漲4.7%；嗶哩嗶哩ADR上漲8.8%，受惠於其上季財報超預期。

阿里巴巴在美國上市的ADR大漲8.1%，此前這家中國電子商務公司第三季度的營收超出預期。集團執行長吳泳銘表示，阿里雲的營收正處於增速提升的階段，未來三年，集團在雲和AI的基礎設施投入將超越過去10年的總和。

玩具製造商孩之寶季度利潤和收入超過預期，股價上漲1%。

醫療器材業者Baxter International的2025年財測優於預期，股價上漲 8.5%。