沃爾瑪財測失色 股價中箭

各界正密切關注美國總統川普祭出關稅對國內零售業者的衝擊多大，初步跡象似乎不樂觀。率先發布財報與財測的沃爾瑪（Walmart）2026年度營收預測不如華爾街預期，顯示這個世界最大零售商認為通膨顧慮可能導致消費者縮手，沃爾瑪20日盤初股價大跌。

沃爾瑪股價20日紐約盤初暴跌9.5%。該股過去一年來漲幅約77%，上周更衝上105美元，刷新歷史最高紀錄。沃爾瑪傾向在會計年度之始發布保守的財測，但股價勁揚已推高投資人期待。

沃爾瑪表示，2026年度（至明年1月止）不計一次性項目的每股盈餘可望介於2.5美元與2.6美元之間，低於華爾街分析師的共識預測；全年營收成長率估計在3%至4%之間，比分析師預期的4%遜色，也低於去年度的5%。

財務長倫尼受訪時表示，最新財測尚未把川普2.0關稅的潛在影響納入考量，畢竟確切的關稅稅率尚未定案，影響難料。沃爾瑪從墨西哥進口食品，並從中國大陸進口林林總總的產品，例如微波爐。

倫尼表示，會與供應商合作，並倚重自有品牌壓低價格。

沃爾瑪是美國第一家公布第4季財報與本季財測的大型零售商。沃爾瑪說，在止於1月底的一季，美國營業至少一年的同店銷售成長4.6%，優於華爾街分析師預期。

近年來美國通膨頑強，消費者優先購買日常必需品，讓素以低價著稱的沃爾瑪受益良多。沃爾瑪指出，上季市占率成長的最大驅動力來自年收入六位數的高所得家庭，而季節性商品、汽車和家用品吸客力最強。

倫尼表示上季客流量「穩定」，支出尚未完全復甦，但假期旺季的需求與公司預期大致相符。

然而，美國零售業仍面臨諸多不確定性。關稅仍是一個大問號。川普已暫緩對墨西哥和加拿大進口產品課徵25%關稅，對中國大陸加徵10%的關稅已上路，許多瞄準消費者市場的企業發布的財測尚未計入潛在的關稅影響。

未來數周，家得寶（Home Depot）、目標百貨（Target）和其他零售業者將陸續公布財報。目標百貨假期銷售旺季表現優於預期，已提高營收預測。

美國1月零售銷售下滑，受天氣影響是一大因素，能源和食物價格上漲也影響買氣。