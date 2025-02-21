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賓士2025年利潤恐探低點

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

受全球市場競爭激烈與需求分布不均所累，德國豪華車廠賓士（Mercedes Benz）去年獲利銳減30%，預期今年獲利將續降，且汽車利潤最低將下探2020年來最低的6%，並將再度聚焦於內燃機引擎車款，同時推行撙節計畫，以提振銷售及獲利。

賓士去年營業利益下滑30%，汽車部門的營業利益也暴減40%，利潤率降至8.1%，遠低於前年的12.6%，主因在中國大陸及德國兩大關鍵市場的銷售陷入苦戰。

賓士預期，本季和今年的利潤率都將介於6%-8%之間，若為6%將是五年最低，本季銷量約與去年同期相同，全年銷量將少於去年的198萬輛。

賓士將展開新一輪撙節計畫，目標是在2027年前降低10%生產成本，並將與供應廠商協力降低原料開支，希望在2027年前至少將營業利益率提升至10%。賓士將在2027年前推出19款內燃機引擎新車、17款電池電動車，成為再度聚焦於汽油車的最新跡象。

財務長韋翰姆（Harald Wilhelm）表示，「重視價值甚於銷量的策略依然還在，並未被放棄」，內燃機引擎汽車銷量仍遠超過電動車，為其利潤的好消息。

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