空巴交機目標 符合預期

在貿易緊張、供應持續受限、太空事業陷入困境等挑戰頻傳之際，法國飛機製造商空中巴士（Airbus）為今年交機量訂定中規中矩目標，估計將交付820架飛機，雖比去年約7%，也大致符合分析師預期，但仍低於2019年的高峰

空巴20日公布，去年第4季營收年增8%至247.2億歐元，高於預估，經調整後息前稅前盈餘（EBIT）成長16%到25.6億歐元，去年全年營收增長6%為692億歐元，經調整後EBIT下滑8%到53.5億歐元，都約略符合分析師預期。

空巴預期，今年經調整後的EBIT將為70億歐元（73億美元），客戶融資前的自由現金流預期約為45億歐元，與去年結果大致相同。但這些預測並未考量到美國總統川普的潛在關稅政策。

空巴持續遭受新冠疫情疫情以來的供應阻礙。空巴今年將從一家經營困難供應商接手工作，從而拖緩生產進度，本季的窄體飛機產量也將因引擎短缺，而低於歷史水準。

雖然航空公司客戶急迫需要更節能的新飛機，對手波音也還沒擺脫危機之際，供應問題卻讓空巴難以展現優勢。

空巴執行長傅里表示，「窄體飛機的（供應）緊張將維持」，「我們預期情勢」將在下半年「恢復正常」。他說，由於美國潛在關稅的範圍和實施時間都高度不確定，現在評估任何可能影響還太早。