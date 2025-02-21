空巴交機目標 符合預期

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

在貿易緊張、供應持續受限、太空事業陷入困境等挑戰頻傳之際，法國飛機製造商空中巴士（Airbus）為今年交機量訂定中規中矩目標，估計將交付820架飛機，雖比去年約7%，也大致符合分析師預期，但仍低於2019年的高峰

空巴20日公布，去年第4季營收年增8%至247.2億歐元，高於預估，經調整後息前稅前盈餘（EBIT）成長16%到25.6億歐元，去年全年營收增長6%為692億歐元，經調整後EBIT下滑8%到53.5億歐元，都約略符合分析師預期。

空巴預期，今年經調整後的EBIT將為70億歐元（73億美元），客戶融資前的自由現金流預期約為45億歐元，與去年結果大致相同。但這些預測並未考量到美國總統川普的潛在關稅政策。

空巴持續遭受新冠疫情疫情以來的供應阻礙。空巴今年將從一家經營困難供應商接手工作，從而拖緩生產進度，本季的窄體飛機產量也將因引擎短缺，而低於歷史水準。

雖然航空公司客戶急迫需要更節能的新飛機，對手波音也還沒擺脫危機之際，供應問題卻讓空巴難以展現優勢。

空巴執行長傅里表示，「窄體飛機的（供應）緊張將維持」，「我們預期情勢」將在下半年「恢復正常」。他說，由於美國潛在關稅的範圍和實施時間都高度不確定，現在評估任何可能影響還太早。

延伸閱讀

1分鐘看世界／南韓對進口陸鋼課反傾銷稅 現代、浦項股價應聲漲

新「空軍一號」傳可能延期至2029年 川普：我對波音不滿意

2月20日重要財經行事曆

勇鷹高教機失事 漢翔：組裝測試順利沒問題

相關新聞

民調顯示支持率下滑…川普：通膨回來了 與我無關

美國1月通膨升溫，扭轉去年下半年逐步下滑趨勢，總統川普坦承「通膨回來了」，但強調「與我無關」（I had nothing...

日升息預期增 日圓強漲

相較於美國聯準會（Fed）按兵不動機率日增，投資人熱中於押注日本銀行（央行）可能比預期更早升息，帶動日圓對美元匯率20日...

南韓拚打造本土ChatGPT

面對人工智慧（AI）與機器人等兩大科技趨勢，南韓政府將加碼取得高效能的繪圖處理器（GPU），打造「韓版ChatGPT」，...

川普上任首月 歐股跑贏美股

在美國總統川普第二任期在20日屆滿一個月之際，許多投資人原本在股票、美元到比特幣等資產押注的「美國優先」題材都逐漸退燒，...

陸限韓令有解 韓流股漲

韓媒每日經濟新聞報導，中國大陸可能最快在5月解除對南韓娛樂內容的禁令，激勵南韓娛樂企業JYP娛樂公司、Hybe等「韓流類...

沃爾瑪財測失色 股價中箭

各界正密切關注美國總統川普祭出關稅對國內零售業者的衝擊多大，初步跡象似乎不樂觀。率先發布財報與財測的沃爾瑪（Walmart）2026年度營收預測不如華爾街預期，顯示這個世界最大零售商認為通膨顧慮可能導

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。