金價今年第十度創新高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

投資人憂慮美國總統川普醞釀中的關稅行動，將使通膨復熾，並引發全球貿易戰，湧向黃金避險，金價20日再次締造歷史新高，突破每英兩2,950美元，專家認為衝上3,000美元只是遲早之事。

紐約黃金現貨20日一度站上每英兩2,954.84美元，超越19日創下的空前紀錄。對川普關稅的恐懼，使得今年來金價飆漲12%，並為第十度改寫新高。

獨立分析師諾曼說，金價3,000美元似乎對市場有磁吸效應，雖然多數人認為金市已技術性超買，價格仍決心要衝破這個關卡。2,950美元是金價挑戰3,000美元的最後阻力帶，如今看來問題不在金價是否會站上3,000美元，而是何時來到3,000美元。

川普就職以來，對中國大陸進口商品加徵10%關稅、對鐵鋁徵收25%關稅，19日並宣布下月考慮對木材、汽車、半導體、藥品開徵關稅。他19日批評烏國總統澤倫斯基是「獨裁者」，要澤倫斯基盡快與俄羅斯達成協議，否則烏國將不復存在，此種地緣政治緊張，也強化避險資產需求。

川普 金價 關稅

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