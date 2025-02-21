Fed暫停縮表 呼聲起

美國聯準會（Fed）1月決策會議的會議紀錄顯示，美國總統川普上任初期的政策提案引發Fed官員對通膨升高的憂慮，但最後仍決議風險大致平衡，暗示利率可能按兵不動很長一段時間。

同時，由於美國舉債上限爭議增添財政部管理現金的不確定性，可能影響銀行準備金水準，多位官員考慮放緩或暫停縮減資產負債表的步伐。

Fed在19日公布的會議紀錄指出：「多數與會者認為，當前高度不確定性下，委員會在考慮進一步調整貨幣政策立場時採取謹慎做法，方為合適。」Fed上月維持聯邦資金利率區間於4.25%-4.5%不變。

會議紀錄也顯示，官員1月會議「普遍指向通膨的上行風險」，而非就業市場的風險，「尤其是，與會者指陳移民政策可能調整、地緣政治發展可能干擾供應鏈，或是家庭支出強於預期的潛在影響」。

會議紀錄也顯示，決策官員對華府可能再次出現舉債上限僵局的風險，表達疑慮，「關於未來幾個月舉債上限發展可能導致銀行準備金顯著波動，多位與會者指出，在此事件解決前，應考慮暫停或放緩縮減資產負債表步伐才屬合適」。

不過，官員不確定該停止縮表的終點所在，正緊盯市場流動性指標。