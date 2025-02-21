民調顯示支持率下滑…川普：通膨回來了 與我無關

經濟日報／ 編譯徐薏茹林文彬／綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國1月通膨升溫，扭轉去年下半年逐步下滑趨勢，總統川普坦承「通膨回來了」，但強調「與我無關」（I had nothing to do with it），怪罪於前朝拜登政府的失控支出。最新民調顯示，隨美國人對經濟感到憂心，川普支持率已進一步下滑。

美國勞工統計局上周公布，1月消費者物價指數（CPI）比去年同期上漲3%，漲幅是去年6月以來最大。

美國通膨復熾
美國通膨復熾

川普接受福斯新聞訪問時承認通膨再度上升，但把問題歸咎於拜登政府支出失控，「通膨回來了，這與我無關。這群人（拜登政府）一直掌管國家，他們花錢的方式前所未見」。

川普似乎把高通膨怪罪於拜登推動的「綠色新騙局」，但未明確說明是指哪個法案，「他們獲得9兆美元後恣意花錢，他們把9兆美元花在綠色新騙局，這是我給的稱呼，這是美國史上最大騙局」。

CNN指出，川普確實沒必要承擔大部分責任，1月31天中，有19.5天擔任總統的是拜登。但隨川普揚言對許多國家開徵關稅，對美國經濟走向感到憂心的美國人已增加。路透／益普索（Reuters/Ipsos）的最新民調顯示，目前川普支持率為44%，低於上月底的45%及剛上任時的47%。不認同率上升幅度較大，已從川普剛上任時的41%升至51%。

川普把通膨上升歸咎於拜登的論述仍有討論空間，經濟學家對拜登上任後通膨飆升的確切原因看法分歧。聯準會（Fed）前主席柏南克（Ben Bernanke）等一些經濟學家都認為，大規模支出是經濟過熱、進而推升通膨的原因之一。

美國國家經濟研究局（NBER）2023年9月的報告指出，美國針對新冠疫情採取的對策包括一連串聯邦措施，特別是新冠病毒援助、救濟與經濟安全法 （CARES Act）及美國紓困計畫（American Rescue Plan），總計批准5兆美元政府支出。這些計畫帶動消費者和企業需求強勁，進而導致勞動市場緊繃，為薪資和物價帶來上漲壓力。

不過，這份報告也指出，物價大漲還有其他原因，例如需求波動導致生產成本增加、烏克蘭戰爭及新冠疫情導致供應鏈陷入混亂。

這些因素不是目前美國物價上漲的原因，通膨居高不下是因為禽流感帶動蛋價飆漲和需求下降，以及對俄羅斯和伊朗祭出的制裁持續推升燃料價格。川普關稅政策也無助於物價下降，經濟學家大多認為，加徵的關稅最終將轉嫁給美國消費者。

川普 美國經濟 通膨

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