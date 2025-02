民調顯示支持率下滑…川普：通膨回來了 與我無關

美國1月通膨升溫,扭轉去年下半年逐步下滑趨勢,總統川普坦承「通膨回來了」,但強調「與我無關」(I had nothing to do with it),怪罪於前朝拜登政府的失控支出。最新民調顯示,隨美國人對經濟感到憂心,川普支持率已進一步下滑。

美國勞工統計局上周公布,1月消費者物價指數(CPI)比去年同期上漲3%,漲幅是去年6月以來最大。

美國通膨復熾

川普接受福斯新聞訪問時承認通膨再度上升,但把問題歸咎於拜登政府支出失控,「通膨回來了,這與我無關。這群人(拜登政府)一直掌管國家,他們花錢的方式前所未見」。

川普似乎把高通膨怪罪於拜登推動的「綠色新騙局」,但未明確說明是指哪個法案,「他們獲得9兆美元後恣意花錢,他們把9兆美元花在綠色新騙局,這是我給的稱呼,這是美國史上最大騙局」。

CNN指出,川普確實沒必要承擔大部分責任,1月31天中,有19.5天擔任總統的是拜登。但隨川普揚言對許多國家開徵關稅,對美國經濟走向感到憂心的美國人已增加。路透/益普索(Reuters/Ipsos)的最新民調顯示,目前川普支持率為44%,低於上月底的45%及剛上任時的47%。不認同率上升幅度較大,已從川普剛上任時的41%升至51%。

川普把通膨上升歸咎於拜登的論述仍有討論空間,經濟學家對拜登上任後通膨飆升的確切原因看法分歧。聯準會(Fed)前主席柏南克(Ben Bernanke)等一些經濟學家都認為,大規模支出是經濟過熱、進而推升通膨的原因之一。

美國國家經濟研究局(NBER)2023年9月的報告指出,美國針對新冠疫情採取的對策包括一連串聯邦措施,特別是新冠病毒援助、救濟與經濟安全法 (CARES Act)及美國紓困計畫(American Rescue Plan),總計批准5兆美元政府支出。這些計畫帶動消費者和企業需求強勁,進而導致勞動市場緊繃,為薪資和物價帶來上漲壓力。

不過,這份報告也指出,物價大漲還有其他原因,例如需求波動導致生產成本增加、烏克蘭戰爭及新冠疫情導致供應鏈陷入混亂。

這些因素不是目前美國物價上漲的原因,通膨居高不下是因為禽流感帶動蛋價飆漲和需求下降,以及對俄羅斯和伊朗祭出的制裁持續推升燃料價格。川普關稅政策也無助於物價下降,經濟學家大多認為,加徵的關稅最終將轉嫁給美國消費者。