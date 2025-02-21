陸限韓令有解 韓流股漲

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

韓媒每日經濟新聞報導，中國大陸可能最快在5月解除對南韓娛樂內容的禁令，激勵南韓娛樂企業JYP娛樂公司、Hybe等「韓流類股」20日大漲。

YG娛樂股價20日大漲13.16%收60,200韓元，SM娛樂收漲5.08%，防彈少年團（BTS）所屬的Hybe也漲1.43%，2022年推出影集「非常律師禹英禑」的A Story公司等製作公司股價也都跟著上漲。

報導引述中國大陸一名負責籌備明年亞太經濟合作（APEC）峰會的資深官員指出，北京政府認為必須加強和今年10月主辦APEC峰會的南韓合作，「從下個月開始，我們將派遣民間層級的文化代表團到南韓，朝擴大文化交流跨出第一步，目標是在5月全面恢復文化合作」。

此舉可能促成中國大陸解除對南韓相關文化產品的限制，包含戲劇、電影、遊戲、韓流表演以及商品。一名南韓使館官員說，「我們持續敦促中國政府解除禁令，並觀察到中方有正向舉動」，「由於限韓令並非官方規定，因此相較於正式解除，中方可能從個案許可舉辦韓流音樂會及其他南韓文化表演開始，直到全面解禁」。

若經證實，將是中國大陸2017年為報復南韓部署美國薩德（THAAD）飛彈防禦系統而祭出限韓令等措施後首見鬆綁，但中方從未正式承認過有限韓令。

韓國產業銀行（KDB）未來策略研究所最近預估，中國大陸的限韓令使相關的南韓產業在2017年損失逾22兆韓元（153億美元）。

南韓 韓流

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