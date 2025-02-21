南韓拚打造本土ChatGPT

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓全力衝刺AI，預計在明年上半年前取得1.8萬組GPU，加速建設AI基礎設施。 （路透）
南韓全力衝刺AI，預計在明年上半年前取得1.8萬組GPU，加速建設AI基礎設施。 （路透）

面對人工智慧（AI）與機器人等兩大科技趨勢，南韓政府將加碼取得高效能的繪圖處理器（GPU），打造「韓版ChatGPT」，同時籌組人形機器人國家隊，整合當地供應鏈，以免競爭力減弱。

南韓科學技術情報通訊部20日表示，計劃在今年底前取得1萬組GPU，為2027年啟用新建的全國AI運算中心做好準備，以快速建設南韓的AI基礎設施，躋身全球AI三大強權之林。當局也將在明年6月前，取得8,000組GPU，以建置國內第六台超級電腦。

這也意味著南韓將在2026年上半年之前，取得GPU。科學技術情報通訊部部長劉相任說：「除了企業，世界各國也都在爭奪AI領域的領先地位。南韓政府將迅速推行全面性的投資，以強化AI運算基礎設施，並培育相關人才」。

一名官員表示，為了建設全國AI中心，政府將指示國營的韓國開發銀行提供價值上看2.5兆韓元（17億美元）的低息政策貸款，供民間企業參與該建設計畫。政府的目標是在2030年前，於後續啟用的AI中心之中，提高國產半導體占比到50%。

產業通商資源部也已推出「人形機器人聯盟」，由當地的機器人企業與軟體公司組成，目的是結合生產完整機器人的大企業、製造零件的中小企業、以及研發AI模型的軟體公司，整合國內供應鏈。在生成式AI崛起後，人形機器人成為下一個各方角逐的創新科技。

南韓代理總統崔相穆宣示，將加速開發世界級的大型語言模型（LLM），也就是所謂的「韓版ChatGPT」，因此將設立全國AI菁英團隊，提供大量GPU資源與1兆韓元（6.95億美元）的研究經費，「我們必須發展全球競爭力的AI模型，同時以全面的規模吸引頂級人才、建立必要的基礎設施推動AI工業化」。

南韓 科學 競爭力

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