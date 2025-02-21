川普上任首月 歐股跑贏美股

在美國總統川普第二任期在20日屆滿一個月之際，許多投資人原本在股票、美元到比特幣等資產押注的「美國優先」題材都逐漸退燒，加上歐洲避免陷入貿易戰最糟情境的希望升高，帶動歐洲股市在川普2.0第一個月的表現，優於美國股市。

若從川普重返白宮前最後一個交易日（1月17日）算起，歐股大盤道瓊歐洲Stoxx 600指數已上漲5.6%，漲幅分別甚於美股標普500指數和那斯達克綜合指數同期的2.5%及2.2%。

美國銀行（BofA）分析師指出，歐股已寫下1980年代末期以來的最佳年初表現，相對美股表現則是近十年來最強。

投資人對美股的信心過去一個月來也持續轉弱，憂慮川普的關稅可能使美國通膨加速，讓Fed難以進一步降息，對成長造成壓力。

分析師表示，川普未決定立即對歐盟祭出關稅，以及烏克蘭可望恢復和平，是歐股表現意外強勁的原因。

羅素投資（Russell）公司首席投資策略師皮斯（Andrew Pease）說：「對歐洲而言，貿易戰迄今只是虛張聲勢，其他利多則有過去一年銀行貸款走勢朝上，以及歐洲央行（ECB）降息。」