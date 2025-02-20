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美元地位難撼動…上月全球支付比重衝破50% 歐元居第二

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
SWIFT數據顯示，上月美元在全球支付比重超過50％。圖／路透
SWIFT數據顯示，上月美元在全球支付比重超過50％。圖／路透

美國總統川普先前警告金磚國家（BRICS），不要以其他貨幣取代美元作為儲備貨幣。目前美元仍舊是全球最主要的支付貨幣，在環球銀行金融電信協會（SWIFT）的全球外匯支付比重，上月增至五成以上。

SWIFT在20日表示，美元在全球支付的占比，1月上升到50.2%，高於去年12月的49.1%，是SWIFT自2023年中修正蒐集交易數據方法以來最高。

美元是全球最主要的儲備貨幣，SWIFT支付持續以美元占多數。過去大約一年半來，美元在全球支付的平均比重約48%；第二是歐元，平均占23%；英鎊則是第三，占了7.1%。

外界醞釀設法避用美元之際，該數據凸顯出經濟現實，呈現美元在國際貿易的關鍵地位。班諾本全球外匯公司（Bannockburn Global Forex）首席市場策略師詹德勒（Marc Chandler）說：「如果有貨幣能取代美元，它不能只跟美元一樣好」、「必須比美元更好」。

近年來出現挑戰者，想避開美元或繞過美國金融系統來從事貿易，部分原因是俄國面臨嚴厲制裁，欲推動經濟。金磚國家對此討論甚多，現在人民幣在SWIFT全球支付排名第四，比重接近3.8%，約較十年前增加一倍。

外匯 川普 美國 貨幣

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