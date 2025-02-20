聯準會憂川普政策重燃通膨之火 亞股收跌、金價創新高

美國聯邦準備理事會（Fed）擔心美國總統川普的關稅和移民措施可能重燃通膨之火，亞洲股巿今天收盤下跌，金價則再創新高。

法新社報導，投資人調適川普最新關稅攻勢，押寶那只是他的談判策略，帶動華爾街股巿一波漲勢，標普500指數更連續兩天收盤創新高。

川普政策造成的衝擊令官員引以為憂，聯準會1月政策會議紀錄暗示短期之內可能不會降息。聯準會之前已連續3次降息。

會議紀錄指出，決策官員預期，「在適當的貨幣政策下，通膨將繼續朝2%邁進，儘管進展可能仍不均衡」。

美國共和黨矢言在大幅減稅、放寬監理和緊縮移民政策之際，同時對貿易夥伴提高關稅，諸多經濟學家早已示警，如此作法恐助長通膨。

匯豐證券（HSBC Securities）美國經濟師萊恩．王（Ryan Wang）說：「考量聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）在1月記者會中不只5次提到，委員會不需要『急著』進一步調整政策利率，會議紀錄的整體基調不令人意外。」

市場不確定性升高、全球央行囤積黃金，投資人對避險商品趨之若鶩，金價漲破每盎司2954美元，再創新高。

日股基準日經指數今天收跌1.2%，來到38678.04點。港股恆生指數收跌1.6%，來到22576.98點。上證指數收盤近乎持平，來到3350.78點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、威靈頓、台北、新加坡、馬尼拉、雅加達股巿收跌。