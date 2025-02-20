快訊

林岱樺遭搜索氣氛火爆 個性強硬一度動怒飆帶隊主任檢察官

赴習近平座談會沒在怕？他坐姿鬆弛如官老爺 驚人背景曝光

雙雙受傷！北市內湖民宅少女墜樓 保全疑伸手接人送醫救治

AI爭霸戰！南韓將斥逾6億美元建菁英團隊 打造「韓版ChatGPT」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓全力衝刺AI，預計在明年上半年前取得1.8萬顆GPU。圖／路透
南韓全力衝刺AI，預計在明年上半年前取得1.8萬顆GPU。圖／路透

南韓政府20日表示，將在2026年上半年前，取得1.8萬組高效能的繪圖處理器（GPU），以強化南韓的人工智慧（AI）運算能力，代理總統的財長崔相穆宣示，將加速開發世界級的AI模型。

南韓科學技術情報通訊部表示，計劃在今年底前取得1萬組GPU，為2027年啟用新建的全國AI運算中心做好準備，以快速建設南韓的AI基礎設施，躋身全球AI三大強權之林。當局也將在明年6月前，取得8,000組GPU，以建置國內第六台超級電腦。

科學技術情報通訊部部長劉相任說：「除了企業，世界各國也都在爭奪AI領域的領先地位。南韓政府將迅速推行進行全面性的投資，以強化AI運算基礎設施，並培育相關人才」。

一名官員表示，為了建設全國AI中心，政府將指示國營的韓國開發銀行提供價值上看2.5兆韓元（17億美元）的低息政策貸款，供民間企業參與該建設計畫。政府的目標是，在2030年前，於後續啟用的AI中心之中，提高國產半導體占比到50%。

南韓代理總統崔相穆表示，當局致力加速開發世界級大型語言模型（LLM），也就是所謂的「韓版ChatGPT」，因此將設立全國AI菁英團隊，提供大量GPU資源與1兆韓元（6.95億美元）的研究經費。

南韓產業通商資源部也已推出「人形機器人聯盟」，由當地的機器人企業與軟體公司組成，目的是結合生產完整機器人的大企業、製造零件的中小企業、以及研發AI模型的軟體公司，以因應人形機器人的競爭加劇。在生成式AI崛起後，人形機器人成為下一個各方角逐的創新科技。

AI 半導體 南韓 崔相穆

延伸閱讀

家事分工影響生育率！諾貝爾獎得主揭關鍵主因 看「這國」就知道

北韓2戰俘揭赴俄內幕「以為留學訓練」未來想到南韓生活

DeepSeek禁令擴及民間？數發部：須視有無違反個資法

擔憂被以六四事件照片回敬？ 陸山東泰山放棄亞足聯冠軍精英聯賽

相關新聞

谷底已過？類比晶片大廠CEO喊「風向轉有利」 帶動股價大漲

受惠於汽車和工業市場的銷售強勁，類比晶片大廠亞德諾半導體（Analog Devices，ADI）上季財報優於預期，並提供...

憂川普關稅來襲 金價「今年第十度」創新高！高盛喊上看3,100美元

投資人憂慮美國總統川普醞釀中的關稅行動，將使通膨復熾，並引發全球貿易戰，湧向黃金避險，金價20日再次締造歷史新高。

風雨前的寧靜？美股面臨3股逆風 美債觀望「完美風暴」是否來襲

美股標普500指數19日再創新高，是川普2.0政府上台以來首見，這顯示股市投資人已無懼關稅、通膨和其他衝擊嗎？分析師指出...

聯準會憂川普政策重燃通膨之火 亞股收跌、金價創新高

美國聯邦準備理事會（Fed）擔心美國總統川普的關稅和移民措施可能重燃通膨之火，亞洲股巿今天收盤下跌，金價則再創新高

AI爭霸戰！南韓將斥逾6億美元建菁英團隊 打造「韓版ChatGPT」

南韓政府20日表示，將在2026年上半年前，取得1.8萬組高效能的繪圖處理器（GPU），以強化南韓的人工智慧（AI）運算...

熊本獲日本政府51億日圓補助 計劃替台積蓋汙水處理廠

日本宣布將對熊本縣補助約51億日圓，以修建與半導體製造據點相關的基建設施。熊本縣知事木村敬表示，正計劃為台積電熊本廠興建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。