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熊本獲日本政府51億日圓補助 計劃替台積蓋汙水處理廠

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本宣布將對熊本縣補助約51億日圓，以修建與半導體製造據點相關的基建設施。圖為台積電熊本一廠。圖／路透
日本宣布將對熊本縣補助約51億日圓，以修建與半導體製造據點相關的基建設施。圖為台積電熊本一廠。圖／路透

日本宣布將對熊本縣補助約51億日圓，以修建與半導體製造據點相關的基建設施。熊本縣知事木村敬表示，正計劃為台積電熊本廠興建一座汙水處理廠，希望降低居民擔憂，並確保創造13.4兆日圓（880億美元）的預期經濟效果。

日媒報導，日本政府19日決定2024年度追加預算中編列的相關補助金分配額，這筆款項總額為89億5,000萬日圓，其中，台積電熊本廠所在的熊本縣分得51億4,300萬日圓（3,419萬美元），占總額約58%。

這筆預算中的46億1,000萬日圓將用於修建道路，其餘則將用於修建下水道和工業用水道。木村敬說：「這是熊本團隊一直以來期待的成果，將持續努力解決包括塞車在內的半導體聚落相關問題，為經濟安全保障發揮作用。」

木村敬也表示，正計劃在台積電熊本廠所在的菊陽町興建一座專門處理半導體廠汙水的處理廠。他說，居民對工廠汙水是否會汙染地下水感到擔憂。由於附近地區預計還會興建許多晶片相關工廠，適當且可信賴地處理汙水將是當務之急。

由於現有的汙水處理廠預期最終將會到達容量，縣政府計劃在2024年度內完成新廠的都市規劃、土地談判和設施設計，並從2025年度開始建造。當地居民說明會已在1月展開。

半導體 台積電 日本 熊本

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