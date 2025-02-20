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谷底已過？類比晶片大廠CEO喊「風向轉有利」 帶動股價大漲

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
亞德諾半導體（ADI）上季交出優於市場預期財報，並提供樂觀展望，過去五日股價的漲幅為五年來最佳。圖／路透
亞德諾半導體（ADI）上季交出優於市場預期財報，並提供樂觀展望，過去五日股價的漲幅為五年來最佳。圖／路透

受惠於汽車和工業市場的銷售強勁，類比晶片大廠亞德諾半導體（Analog Devices，ADI）上季財報優於預期，並提供樂觀展望，主管表示景氣谷底已過，帶動股價大漲，過去五日的漲幅表現為五年來最佳。

亞德諾19日收盤大漲9.74%至241.66美元，過去五個交易日累計漲19.93%，為2020年4月以來最大。

執行長羅奇（Vincent Roche）表示，儘管地緣政治和經濟背景依然「頗具挑戰」，但類比晶片市場已好轉，「雖然總體背景將繼續影響我們的復甦步伐，但我們在過去18個月裡所觀察到的訊號，包括從減少的通路庫存到訂單的逐漸改善，都支持著我們的看法，也就是我們已度過景氣循環低谷，且風向已轉向對我們有利」。

亞德諾表示，截至2月1日止的年度第1季（上季）營收年減3.6%至24.2億美元，經調整後每股盈餘為1.63美元，都優於市場預期。

展望本季，亞德諾預期的經調整後每股盈餘區間中位數為1.68美元，營收預估區間的中位數為25億美元，同樣高於預期。

亞德諾也宣布把每季配息從每股92分調高至99美分，並宣布將擴大庫藏股計畫100億美元至115億美元，相當於目前市值1,174億美元的9.8%。

半導體 季配息 庫存

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