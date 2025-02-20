憂川普關稅來襲 金價「今年第十度」創新高！高盛喊上看3,100美元

投資人憂慮美國總統川普醞釀中的關稅行動，將使通膨復熾，並引發全球貿易戰，湧向黃金避險，金價20日再次締造歷史新高。

現貨金價20日一度站上每英兩2,954.79美元，超越19日創下的空前紀錄。對川普關稅的恐懼，使得今年來金價飆漲12%，並為第十度改寫新高。

綜合路透和彭博資訊，KCM Trade的首席市場分析師瓦特爾說，國際貿易和通膨展望的不確定性，有助金價，帶動價格直逼3,000美元。一般認為，黃金是地緣政治風險和通膨的避險工具。

川普就職以來，對中國大陸進口商品加徵10%關稅、對鐵鋁徵收25%關稅，19日並宣布下月考慮對木材、汽車、半導體、藥品開徵關稅。外界也日益恐懼川普會放棄支持烏克蘭，他19日批評烏國總統澤倫斯基是「獨裁者」，要澤倫茲基盡快與俄羅斯達成協議，否則烏國將不復存在。

高盛本周將年底的黃金目標價，調升至每英兩3,100美元，指出央行買氣高於預期，是金價關鍵推手。

另外，聯準會（Fed）最新會議紀錄顯示，川普貿易提案引發通膨升溫的疑慮，利率應該會繼續按兵不動。