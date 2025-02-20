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日圓勁升見150字頭 今年來最高 市場料日銀升息更近了
日圓兌美元周四一度勁升0.8%，達到150.21，創下去年12月9日來最高價位，表現領先主要貨幣。市場漸漸認為日本銀行（央行）可能比預期更早升息。
日本政府公債殖利率也持續走高，10年期公債殖利率漲到2009年來最高水準。隔夜指數交換（OIS）反映，市場對日銀7月升息的機率預測已升至83%，相較於本月初還只有70%。市場如今認為，最晚到9月肯定會升息。
日銀總裁植田和男周四和日本首相石破茂會面，兩人並未討論公債殖利率上升的問題。日銀委員高田創周三則指出，有必要繼續考慮逐步升息，同時也提到日本公債殖利率正在按照市場對經濟的看法有所調整。
野村證券外匯策略部主管後藤祐二郎指出：「高田並未對殖利率上升表示顧慮，這點非常重要。」他認為，這為日銀和日圓進一步走高留下空間。
植田在首相官邸和石破茂例行會面，就經濟和金融市場交換意見。植田告訴記者說：「我們只是針對金融和經濟發展交換了一般性意見。」「在我即將參加下周的G7和G20會議之前，也有機會與他會面。」
記者問到是否和石破討論長期利率時，植田表示，並未談到相關話題。
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