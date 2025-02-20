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日本補貼半導體基建 熊本縣獲總額逾半補助

中央社／ 東京20日綜合外電報導
圖為台積電熊本一廠。（路透）
圖為台積電熊本一廠。（路透）

日本政府昨天決定，補助台積電熊本廠所在的熊本縣約51億日圓（約新台幣11億2000萬元），以推動建設生產半導體等重要物資的據點。這筆金額占這次補助金總額的逾半。

日本熊本放送（RKK）報導，日本政府在今年度補正預算中編列相關補助金（交付金），這筆款項總額共89億5000萬日圓，用於修建生產據點所需的基礎建設。

而這次獲得補助金的地區為熊本縣、北海道、岩手縣、廣島縣共4個地方政府，其中台積電（TSMC）熊本廠所在的熊本縣府拿到51億4300萬日圓，占補助金總額的約58%。

而熊本縣府預計把其中的46億1000萬日圓用於修建道路，其餘金額用於修建下水道、工業用水管線等建設。

熊本縣知事木村敬對此表示，「這是熊本團隊一直以來迫切期望的成果，將持續推動緩解塞車問題措施在內的半導體相關產業群聚，肩負部分經濟安全保障任務」。

半導體 日本 熊本

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