輝達合作開發出「地表最大」供基因研究的AI系統 可免費用

AI晶片大廠輝達（Nvidia）與島弧研究所（Arc Institute）和史丹佛大學等研究夥伴，合作開發出了號稱迄今為止供基因研究的最大AI系統Evo2，盼能加速在醫學和遺傳學上取得突破。

Evo 2可以讀取和設計各種生命形態的遺傳密碼。它對從細菌、植物和人類在內12.8萬個生物體取得的近9兆條基因訊息，進行分析。初步測試當中，在研究與乳癌有關的基因BRCA1時，Evo 2準確辨識出90%可能有害的突變。

科學家對於此類AI技術從巨量數據找出模式抱有高度期待，認為能大幅加速研究速度。換成人工分析的話，通常要耗時數年之久。

分析結果將有助於發展出更精確的治療方法，包括僅針對特定細胞的基因療法。

Evo 2是在亞馬遜雲端基礎設施上用2,000個輝達H100處理器構建起來的。全球科學家現在都能透過輝達的BioNeMo研究平台免費使用。