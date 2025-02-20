盤中一度狂漲19% 美超微股價繼續飆

伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）周三（19日）股價繼續飆漲，盤中最高漲幅高達19%，收盤時縮小至8%，報60.25美元，站上六個月以來最高點。美超微在最近五個交易日連續攀高後，股價已狂漲56%。

時間拉長到本月至今，美超微股價漲幅更有111.3%，本月剩下七個交易日，如果榮景持續，月線可望創2023年5月以來最佳表現，當時的月線漲幅為112.4%。美超微這波急拉，是因為市場對於公司將贏得AI伺服器大單益發樂觀。

這樣的歷史性大漲，令美超微的RSI指標（相對強弱指數）來到一年來的最高點。RSI是個被廣泛追蹤的股價動能技術指標。理論上，當RSI在70以上，代表該檔股票處於「超買」狀態；會出現超買即表示該檔票跟自己過去的歷史相比，現在漲得又多又快，若要再上攻，需要稍事休息。

周三美超微的RSI已攀抵80.38。

道瓊社分析，實務上許多例子卻發現，處於「超買」的股票有著強力支撐。美超微過去三次RSI高於80後，股價就照樣繼續往上爬。前一次RSI高於80，是在2024年1月23日的80.5，當時美超微連漲三個交易日，漲幅累積達47%。後來在接下來的17個交易日中，有15天收漲，期間內漲幅119.5%。不過之後就迎接到崩跌局面。

另一個美超微另一個看多因素是，公司股價現在收在200日移動均線之上，這個技術指標被認許多投資人認為是長期趨勢指引。美超微股價周三已經是連續第二天站上均線。上次連兩天都站上200日移動均線，要回溯到2024年8月1日。專家指出，要觀察的兩個阻力／壓力位分別是71美元附近，以及90美元至95美元區間。