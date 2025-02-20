美超微連日走高、大漲7.97% 總裁梁見後露面引關注

美國股市三大指數周三小幅收高，標普500指數連續二日創下收盤新高，其中，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 （Supermicro）股價持續走高，單日就上漲達7.97%，穩坐今年標普漲幅第一的寶座。事實上，美超微在成功挺過下市危機後，整體走勢逆勢飆升，而股價表現也較先前穩健，作為集團創辦人暨現任總裁的梁見後20日將為儲存系統商DDN的Beyond Artificial年會登台開講，並釋出「AI基礎設施」最新前景，吸引外界關注。

據悉，美超微作為輝達（NVIDIA）多年以來的合作夥伴，長期深耕伺服器和儲存供應領域，不過公司在去年卻被財報造假的謠言拖累，除了股價連日重挫外，公司本身也面臨了嚴重的下市危機。也讓市場投資人不免感到心急如焚，幸好最終獨立委員會在對美超微的最終審查中，始終沒有發現任何管理階層或董事會的不當行為，也才擺脫這次危機，讓投資人的信心逐漸恢復。

美超微受訪時透露，團隊預期2025年市場對AI、算力等題材的需求，仍將持續向上增加，美超微也將持續在此趨勢的最前線，透過垂直整合與全面測試，提供先進的全方位IT解決方案。並且美超微看好，資料中心採用液冷技術，也將推升美超微在冷卻技術以及AI伺服器領域的水準。而美超微致力於開發以環保為優先考量的解決方案。旗下相關的核心策略包括設計低功耗與高效能的產品、減少能源浪費，以及降低碳足跡，致力為永續性未來做出貢獻。

而美超微總裁梁見後即將於20日參加全球最大業者DDN（Data Direct Networks）舉辦的年度盛會Beyond Artificial （超越人工智慧），並以「特色講者」的身分開講、帶領業界領袖共同探討AI基礎設施的未來，而值得投資人關注的是輝達執行長黃仁勳也同樣受到這場活動的邀請，外界關注兩人屆時的所有互動。