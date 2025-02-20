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巴西機構：阿拉比卡咖啡豆價格創30年來新高

中央社／ 聖保羅19日專電
巴西研究機構今天公布數據指出，巴西消費量最大的咖啡品種阿拉比卡（Arabica）咖啡豆，2月份創下近30年來最高價格。 （路透）
巴西研究機構今天公布數據指出，巴西消費量最大的咖啡品種阿拉比卡（Arabica）咖啡豆，2月份創下近30年來最高價格。 （路透）

巴西研究機構今天公布數據指出，巴西消費量最大的咖啡品種阿拉比卡（Arabica）咖啡豆，2月份創下近30年來最高價格。

根據巴西聖保羅大學應用經濟高級研究中心（Cepea/ESALQ/USP）的數據，2025年每袋阿拉比卡咖啡豆的價格已經上漲巴西幣500元（約新台幣2865元）以上，反映市場低庫存、高需求和對目前收成的擔憂。

2月12日，聖大應用經濟高級研究中心指出，第6型阿拉比卡咖啡豆的指標性價格，達到每袋巴西幣2769.45元（約新台幣1萬5868元），刷新自1996年開始的紀錄。

研究中心指出，阿拉比卡咖啡豆在國內外的低庫存，導致價格持續升高；此外，2025年至2026年巴西咖啡預期產量「適中」，亦讓市場保持警惕。

儘管面對高價格，阿拉比卡咖啡豆的需求仍然火熱，對產品價格帶來更大壓力。

氣候條件是2025年產量的另一個擔憂因素。2月12日，研究中心評估稱，儘管2024年10月以來咖啡產區的良好降雨量，讓2025至2026年預期收成正面，但阿拉比卡咖啡豆正處於本季生長的最後階段，而2月份的降雨量預計將低於歷史平均水準，氣溫將高於同期正常水準，開始引起咖啡種植者擔憂。

研究人員指出，2024年大部分時間的高溫和乾旱，讓2025年至2026年預期產量實際受到阻礙。儘管最近的降雨帶來樂觀情緒，但未來幾天熱浪引起的高溫，將對最終結果起決定性作用。

研究中心還指出，天氣過熱除了不利於咖啡豆的品質外，還會在收成前使咖啡豆變乾，對2025、2026年度收成產生負面影響。

咖啡豆 巴西 高溫

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